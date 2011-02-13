به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه رسانههای تصویری، مجموعه آثار ابراهیم حاتمیکیا با عنوان "پلاک" در قالب 28 حلقه DVD به همراه یک بستهبندی و یک کیف با همین عنوان در اختیار علاقمندان سراسر کشور قرار گرفته است.
در این مجموعه علاوه بر 13 فیلم سینمایی "هویت"، "دیدهبان"، "مهاجر"، "وصل نیکان"، "از کرخه تا راین"، "خاکستر سبز"، "برج مینو"، "بوی پیراهن یوسف"، "آژانس شیشهای"، "روبان قرمز"، "موج مرده"، "ارتفاع پست" و "به نام پدر"، سه فیلم کوتاه از ساختههای ابراهیم حاتمیکیا، گفتگوی اختصاصی با این کارگردان در مورد هر فیلم، پشت صحنه، موسیقی، صحنههای حذف شده و آلبوم عکس به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی تهیه و ارائه شده است.
ابراهیم حاتمیکیا با فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" در جشنواره بیست و نهم حضور دارد.
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