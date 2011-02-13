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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

هفته شانزدهم لیگ دسته اول/

آلومینیوم با شکست مس صدرنشین شد/ شکست ابومسلم و تساوی شیرازیها

آلومینیوم با شکست مس صدرنشین شد/ شکست ابومسلم و تساوی شیرازیها

تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با پیروزی برابر مس رفسنجان در مهمترین دیدار هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به صدرجدول رده‌بندی گروه "ب" صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار در گروه "ب" به پایان رسید که در مهمترین مسابقه تیم فوتبال آلومینیوم در هرمزگان با یک گل از سد مس سرچشمه عبور کرد تا جای این تیم را در صدرجدول این گروه از آن خود کند. 

در مشهد هم ابومسلم با نتیجه دو بر یک مغلوب شیرین فراز کرمانشاه شد و شهرآورد شیراز بین دو تیم پیام فارس و برق شیراز با تساوی به پایان رسید. نتایج کامل دیدارهای گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه در پایان هفته شانزدهم این مسابقات به شرح زیر است:
* سپیدرود رشت یک - صنعت ساری یک
گل‌ها: میلاد پور صف‌شکن(58) برای سپیدرود - اسماعیل باله مقدس(84) برای صنعت ساری

* پیام فارس صفر - برق شیراز صفر

* استقلال اهواز صفر - فولاد یزد یک
گل: جعفر بذری(62)

* گسترش فولاد تبریز یک - نساجی مازندران یک
گل‌ها: عباس آقایی(77) برای گسترش - حامد شیری(87) برای نساجی

* آلومینیوم هرمزگان یک - مس سرچشمه صفر
گل: هادی خدادادی(45)

* داماش درود صفر - ایرانجوان بوشهر یک
گل: رضا نظرزاده(67)

* ابومسلم مشهد یک - شیرین فراز کرمانشاه 2
گل‌ها: آرش روشنی‌پور(66) برای ابومسلم - فرشاد سلاروند(54) و مهدی نوروزی(71) برای شیرین فراز

جدول رده‌بندی گروه ب:
1- آلومینیوم هرمزگان 30 امتیاز
2- مس سرچشمه کرمان 27 امتیاز - تفاضل گل 11+
3- ابومسلم مشهد 27 امتیاز - تفاضل گل 6+
4- ایرانجوان بوشهر 25 امتیاز - تفاضل گل 7+
5- گسترش فولادتبریز 25 امتیاز - تفاضل گل 1-
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13- صنعت ساری 16 امتیاز
14- سپیدرودرشت 12 امتیاز

کد مطلب 1253044

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