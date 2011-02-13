برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سرایان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر آموزش و پرورش سرایان بعد از ظهر یکشنبه در این آیین با بیان اینکه خلاقیت سبب رسیدن به کمال می ‌شود، گفت: اگر قرار است رشدی به وجود آید باید همه برای به وجود آمدن فرصت خلاقیت برنامه ‌ریزی کنیم.

مهدی عظیمی اظهار داشت: باید بستری فراهم شود که به توانمندی‌های علمی دانش ‌آموزان بها داده شود و در این زمینه باید همه بسیج شوند و برنامه ‌ریزی کنند.

مدیر آموزش و پرورش سرایان تصریح کرد: خلاقیت به ما می ‌گوید که انسان‌ها همه می ‌توانند خلاق باشند و فقط تفاوت در فکر و محیط‌‌ است.

عظیمی ادامه داد: ایران اسلامی قرار است که در چشم‌انداز 20 ساله، کشور اول منطقه شود.

وی بیان داشت: خلاقیت محل عرضه استعدادهای شما و عرصه نوآوری است و سبب رسیدن به کمال می ‌شود.

مدیر آموزش و پرورش سرایان ایمان را نیز عامل مهمی در خلاقیت دانست و گفت: اگر خود را شناختیم می ‌توانیم پله‌ های بزرگ علمی را طی کنیم.

عظیمی افزود: خلاقیت متعلق به همه است و مبتکر و خلاق نیاز به جامعه آماده دارد.

وی تصریح کرد: هنر آموزش و پرورش هنر نرم ‌افزاری است که باید موضوعات فرامرزی را دنبال کند.

در پایان از 58 طرح برگزیده با اهدای هدایایی از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان تجلیل شد و دو طرح از طرح‌های ارائه شده به مقام کشوری دست یافت.