کارگاه آموزشی مقاله نویسی در دانشگاه آزاد ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه آموزشی که به مدت سه روز با حضور اعضای انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی برگزار شد دکتر لاله صحرایی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی در مورد نحوه مقاله نویسی فنی و ترویجی توضیحات لازم را ارائه کرد.

مراحل مقاله نویسی، ویژگی های یک مقاله خوب، عوامل نوشتن مقاله خوب، وظایف نویسنده مقاله ، انواع مقاله، انواع جمع آوری اطلاعات، مراحل طرح مقاله، محتوای طرح مقاله، انواع نشانه گذاری، انواع فیش از مهم ترین مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

این کارگاه آموزشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری و با همت انجمن علمی ترویج و آموزش پزشکی برگزار شد.

در دانشگاه آزاد اسلامی ساری ۱۲ انجمن علمی مصوب با عناوین مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی، زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، پرستاری و مامایی، معماری، فقه و علوم قضائی، روانشناسی، تکنولوژی آموزشی و ریاضی فعالیت می کنند.

