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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

یادواره شهدای دانش آموز خراسان جنوبی برگزار می شود

یادواره شهدای دانش آموز خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی گفت: یادواره شهدای دانش‌آموز خراسان جنوبی اول اسفند ماه در بیرجند برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا طاهری عصر یکشنبه در جلسه برنامه ‌ریزی یادواره شهدای دانش‌آموز خراسان جنوبی اظهار داشت: بخش‌هایی مهم زندگی شهیدان باید با روش های صحیح ساماندهی شود تا در روح و روان قشر جوان به ویژه دانش‌آموزان اثرگذار باشد.

 وی افزود: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این یادواره فرهنگ سازی، نشر فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و آشنایی قشر جوان و نوجوان جامعه با شهدای دانش آموز است.

 مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 20 درصد شهدای جنگ تحمیلی را دانش‌آموزان تشکیل می دهند، اظهار کرد: خودباوری و غرور دینی در سن جوانی شکل می‌گیرد از این رو آثار و زندگی نامه 36 هزار دانش آموز شهید می‌تواند تاثیر فرهنگی شگرفی در سطح کشور ایجاد کند.

 نامگذاری یکی از میدان های اصلی شهر بیرجند یا بلوارهای تازه تاسیس مرکز استان از سوی فرمانداری بیرجند و شهرداری و نیز نامگذاری برخی از مجتمع ها و یا مراکز آموزشی و مدارس به نام شهدای دانش‌آموز و برگزاری نمایشگاهی با موضوع شهدای دانش آموز در کنار محل برگزاری یادواره از جمله تصمیمات این جلسه بود.

یادواره شهدای دانش‌آموز اول اسفند در سالن علامه فرزان بیرجند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1253048

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