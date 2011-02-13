تعداد پایگاه فوریتهای پزشکی کرج به 29 پایگاه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کورش سلیمی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح سه طرح بهداشتی درمانی که با حضور به بهره برداری رسید در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته هفت دستگاه آمبولانس مجهز به این دستگاهها در کرج بکار گرفته شد اکنون به 13 دستگاه رسید.

وی افزود: طرحهای جدیدی که در حوزه فوریتهای پزشکی به بهره برداری می رسند، شامل چهار پایگاه اورژانس بیمارستانی، چهار ایستگاه خدمات موتورسیکلتی پزشکی(موتورلانس) و شش دستگاه MICU است.

این مسئول بیان کرد: با راه اندازی چهار پایگاه فوریت های پزشکی ، گام موثری در ارایه خدمات در این بخش برداشته شده است.

سلیمی بیان داشت: همچنین راه اندازی ایستگاههای موتور لانس فوریتهای پزشکی برای نخستین باربا هدف ارایه خدمات کیفی به حادثه دیدگان و بیماران در هسته مرکزی شهر کرج و فردیس انجام شد.

این مسئول عنوان کرد: اعتبار صرف شده برای طرح های مذکور پنج میلیارد است و تاپیش از این 24 پایگاه فوریت های پزشکی در کرج فعال بود که به 29پایگاه افزایش یافته است.

استفاده از موتور لانس در مناطق پرتردد شهر برای خدمات رسانی به بیماران

وی گفت: در مناطق شلوغ و پر تردد شهر کرج که امکان این که آمبولانس ها در اسرع وقت به بیماران برسند نیست بنابراین از موتور لانس ها برای خدمات اولیه پزشکی به بیماران استفاده می شود.

وی بیان داشت: موتور لانس ها مجهز به آتل ، سرم، اکسیژن و سایر خدمات اولیه هستند که و پس از انجام خدمات اولیه بیمار راهی بیمارستان می شود.

سلیمی اظهارداشت: این اقدام تا رسیدن آمبولانس ها در محل حوادث از نظر روحی به بیماران کمک می کند که دچار استرس نشوند.

وی گفت: همچنین شش دستگاه MICU مجهز به دستگاه شوک ، تنفس مصنوعی و دستگاه سنجش میزان اکسیژن خون از دیگر طرحهایی است که به بهره برداری رسیده است.