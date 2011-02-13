به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین روز برگزاری این دوره جشنواره "ورود آقایان ممنوع" آخرین ساخته رامبد جوان توانست محبوب‌ترین فیلم در میان تماشاگران باشد.

"جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی، "یک حبه قند" رضا میرکریمی، "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا و "آسمان محبوب" داریوش مهرجویی به ترتیب سایر آثار محبوب تماشاچیان جشنواره فجر بودند.

سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم در پایان جشنواره بر اساس مجموع این آرا به فیلم برتر اهدا خواهد شد. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.