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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

بیست و نهمین دوره/

"ورود آقایان ممنوع" محبوب‌ترین فیلم تماشاگران جشنواره فجر

"ورود آقایان ممنوع" محبوب‌ترین فیلم تماشاگران جشنواره فجر

در هفتمین روز برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان محبوب‌ترین فیلم جشنواره بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین روز برگزاری این دوره جشنواره "ورود آقایان ممنوع" آخرین ساخته رامبد جوان توانست محبوب‌ترین فیلم در میان تماشاگران باشد.

"جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی، "یک حبه قند" رضا میرکریمی، "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا و "آسمان محبوب" داریوش مهرجویی به ترتیب سایر آثار محبوب تماشاچیان جشنواره فجر بودند.

سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم در پایان جشنواره بر اساس مجموع این آرا به فیلم برتر اهدا خواهد شد. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 1253052

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