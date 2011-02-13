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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

دقایقی پیش؛

عبدالله گل وارد تهران شد/ آغاز سفر4روزه رئیس جمهور ترکیه

عبدالله گل وارد تهران شد/ آغاز سفر4روزه رئیس جمهور ترکیه

رئیس جمهور ترکیه در راس هیئت بلند پایه حدود 300 نفره برای انجام سفر رسمی 4روزه دقایقی پیش وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

مراسم استقبال رسمی از گل فردا با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار می شود.

گل را در این سفر هیئتی بلند پایه شامل 135 مقام دولتی همراهی می کنند و علاوه بر این بیش از 100 تاجر و 25 خبرنگار نیز در هیئت او حضور دارند.

همچنین 4 وزیر کابینه گل، شامل وزیران خارجه، کشور،انرژی و مشاور در امور خارجی نیز در این سفر رئیس جمهور ترکیه را همراهی می کنند.
 
گل در سفر به تهران با رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیرامورخارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
 
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اوغلو وزیرامورخارجه این کشور به همراه همسرانشان به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند.
 
رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه به اصفهان و روز چهارشنبه به تبریز سفر خواهد کرد.
کد مطلب 1253053

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