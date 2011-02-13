عبدالله گل وارد تهران شد/ آغاز سفر4روزه رئیس جمهور ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

مراسم استقبال رسمی از گل فردا با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار می شود.

گل را در این سفر هیئتی بلند پایه شامل 135 مقام دولتی همراهی می کنند و علاوه بر این بیش از 100 تاجر و 25 خبرنگار نیز در هیئت او حضور دارند.

همچنین 4 وزیر کابینه گل، شامل وزیران خارجه، کشور،انرژی و مشاور در امور خارجی نیز در این سفر رئیس جمهور ترکیه را همراهی می کنند.

گل در سفر به تهران با رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیرامورخارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد.