هوشنگ عشایری رئیس هیئت والیبال استان اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان،ظهر یکشنبه مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان، با حضور محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، رشید خدابخش مدیرکل تربیت بدنی، علیرضا غیور معاون امور توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی و صدیقه‌ کعبی‌زاده معاون امور بانوان تربیت بدنی استان اصفهان تشکیل شد.

نماینده بازیکنان، نماینده مربیان، نماینده باشگا‌ه‌ها، نماینده داوران و اعضای هیئت رئیسه به همراه نمایندگان هیئتهای والیبال شهرستانهای استان در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان عضویت دارند.

هوشنگ عشایری با کسب 18 رأی از 18 رای مأخوذه، به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت والیبال استان اصفهان برگزیده شد.

در این جلسه که دو کاندیدا حضور داشتند عشایری که مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان نیز محسوب می‌شود موفق شد با کسب تمامی آرا بر صندلی والیبال استان اصفهان تکیه بزند.

دیگر کاندیدای تصدی پست ریاست هیئت والیبال استان اصفهان، فرهاد شیرانی بود که نتوانست هیچ‌یک از آرای مأخوذه را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل راه و ترابری استان اصفهان که امروز به عنوان رئیس هیئت والیبال استان انتخاب شد در مجمع انتخاباتی این هیئت ادامه داد: در چهار، پنج سال اخیر والیبال کشور صاحب افتخارات فراوانی شده که همه آنها مرهون زحمات، حمایتها و مدیریت بسیار خوب تیم حاکم بر فدراسیون است.

هوشنگ عشایری با اعلام اینکه والیبال از جمله رشته‌هایی است که بسیار زود وارد اصفهان شد ادامه داد: پس از ورود والیبال به ایران، اصفهان اولین استانی بود که این رشته را پس از تهران پذیرفت و در همه این سال‌ها جزء استانهایی بود که حرف اول را در والیبال کشور می‌زد.

عشایری با تأکید بر اینکه مدیریت در هیئت والیبال مبتنی بر خرد جمعی خواهد بود گفت: در مدتی که سرپرستی هیئت والیبال استان را بر عهده داشتم سعی کردم از تمامی خانواده والیبال برای پیش بردن برنامه‌ها و دست یابی به اهداف استفاده کنم و به طور قطع این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت والیبال استان اصفهان رشد والیبال اصفهان را نیازمند نگاهی ویژه دانست و گفت: در اصفهان علاقه مندی ذاتی به این رشته وجود دارد که باید به این علاقه با نگاه ویژه برخورد شود تا آینده‌ای خوب در والیبال برای اصفهان ترسیم شود.

عشایری شش ماه پیش و پس از اینکه محمد صادق پشنگ از ریاست هیئت والیبال استان اصفهان استعفا داد، به عنوان سرپرست هیئت والیبال استان برگزیده شد و امروز اعضای مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان رای به ریاست وی در این هیئت دادند.