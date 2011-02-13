دو بخشنامه جدید دولت برای متقاضیان انتقال از تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده دهکردی در بخشنامه ای تمام دستگاههای اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده به استان البرز را تا پایان سال جاری پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش از آنجا که دستگاههای اجرایی و ادارات کل استان البرز در حال شکل گیری بوده و عمدتاً فاقد سیستمهای اداری مورد نیاز می باشند این بخشنامه صادر شده است.

همچنین بخشنامه دیگری از سوی عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد کارکنان وزارت دفاع، پشتیبانی و نیرو های مسلح که به سایر دستگاههای اجرایی منتقل می شوند صادر شده است.

براساس این بخشنامه با توجه به اینکه مشاغل سازمانی این کارکنان و اخذ ردیفهای استخدامی آنان با ساز و کار خاص نیرو‌های مسلح اجرایی می شود و با امعان نظر به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح، امکان انتقال پست سازمانی و ردیف استخدامی آنان میسر نمی‌باشد، از این رو دستگاههای اجرایی مکلفند از محل پست‌های بلاتصدی نسبت به پذیرش این کارکنان اقدام کنند.

بر این اساس وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف شده است تا پایان سال جاری حقوق و مزایای منتقلین را پرداخت کند.

