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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

معاون رئیس جمهور ابلاغ کرد:

دو بخشنامه جدید دولت برای متقاضیان انتقال از تهران

دو بخشنامه جدید دولت برای متقاضیان انتقال از تهران

با صدور دو بخشنامه‌ جدید از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستگاههای اجرایی مکلف شدند حقوق و مزایای منتقلین از تهران به استان البرز و همچنین کارکنان وزارت دفاع را تا پایان سال جاری پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده دهکردی در بخشنامه ای تمام دستگاههای اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده به استان البرز را تا پایان سال جاری پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش از آنجا که دستگاههای اجرایی و ادارات کل استان البرز در حال شکل گیری بوده و عمدتاً فاقد سیستمهای اداری مورد نیاز می باشند این بخشنامه صادر شده است.

همچنین بخشنامه دیگری از سوی عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد کارکنان وزارت دفاع، پشتیبانی و نیرو های مسلح که به سایر دستگاههای اجرایی منتقل می شوند صادر شده است.

براساس این بخشنامه با توجه به اینکه مشاغل سازمانی این کارکنان و اخذ ردیفهای استخدامی آنان با ساز و کار خاص نیرو‌های مسلح اجرایی می شود و با امعان نظر به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح، امکان انتقال پست سازمانی و ردیف استخدامی آنان میسر نمی‌باشد، از این رو دستگاههای اجرایی مکلفند از محل پست‌های بلاتصدی نسبت به پذیرش این کارکنان اقدام کنند.

بر این اساس وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف شده است تا پایان سال جاری حقوق و مزایای منتقلین را پرداخت کند.
 

کد مطلب 1253055

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