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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

سنددار کردن 142 هزار واحد روستایی در آذربایجان غربی

سنددار کردن 142 هزار واحد روستایی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: امسال اماکن روستایی سنددار استان به بیش از 142 هزار واحد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمود بدلی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از ابتدای اجرای طرح سند دار کردن اماکن روستایی تاکنون بیش از 142 هزار نفر از مالکان واحدهای مسکونی روستایی نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کردند که از این تعداد بیش از 122 هزار واحد سندار شده و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری نیز کلیه این واحدهای مسکونی روستایی سنددار شود.

وی ادامه داد: اسناد مالکیت روستایی با همکاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی صادر می شود که در 10 ماهه گذشته نیز 18 هزار سند مالکیت رسمی به روستاییان آذربایجان غربی اعطا شده است.

بدلی رسمیت بخشیدن به مالکیت روستاییان، ایجاد انگیزه در روستاییان برای سکونت در مناطق روستایی، امکان دریافت تسهیلات دولتی و غیر دولتی در مناطق روستایی به عنوان وثیقه مطمئن و ایجاد ارزش افزوده برای املاک روستاییان را از جمله مزایای طرح سنددار کردن املاک روستایی دانست.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: تا چهار سال آینده تمام واحدهای روستایی آذربایجان غربی از مزایای این طرح برخوردار شوند.

کد مطلب 1253056

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