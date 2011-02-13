جشن باسوادی سال آینده در سنقرو کلیایی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سنقرو کلیایی گفت: هم اکنون در این شهرستان پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی به میزان صد در صد محقق شده است.

وی با اشاره به احداث مدارس شبانه روزی در این شهرستان اظهار داشت: احداث مدارس شبانه روزی در دولت نهم و دهم از چهار مرکز به 11 مرکز رایگان ارتقاء یافته و موجب شده پوشش تحصیلی مقطع راهنمایی نیز به سطح ایده آل برسد.

حیدری در ادامه در خصوص اعزام دانش اموزان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق مختلف عملیاتی گفت: تعداد 520 دانش آموز در قالب کاروان راهیان نور تا پایان بهمن جاری راهی مناطق عملیاتی غرب کشور می شوند.

حجت الاسلام شمس الله برقراری امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی نیز در این جلسه مدرسه را از عوامل تاثیر گذار در تربیت فرزندان ذکر کرد و ارتباط مربیان و والدین را در تربیت دانش آموزان موثر دانست.

امام جمعه سنقر به کار گیری اصول و روشهای نوین تربیتی را توسط مربیان و معلمین آموزش و پرورش مورد تاکید قرار داد.