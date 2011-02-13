به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:45 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های پیکان قزوین و استقلال تهران در ورزشگاه شهید رجایی قزوین آغاز شد.

نیمه اول این بازی که با قضاوت محسن قهرمانی در حال برگزاری است با برتری 2 برصفر تیم استقلال به اتمام رسید. برای استقلال در این بازی فرزاد آشوبی (14 - پنالتی) و سیدمهدی سیدصالحی (20) موفق به گلزنی شدند.

در نیمه دوم حمید علیدوستی تلاش کرد تا با تعویض های هجومی روند تیمش را تغییر دهد و گل های خورده را جبران کند اما در پایان موفق به این کار نشد. در دقیقه 75 جهانگیر عسگری توانست از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال را باز کند.

اما این پایان کار نبود و استقلال در دقیقه 79 توسط حنیف عمران زاده به گل سوم دست پیدا کرد تا به یک پیروزی خارج از خانه روحیه بخش دست پیدا کند. در این بازی هوارملامحمد بازیکن عراقی استقلال که غیبت های طولانی مدت داشت از دققه 83 به میدان آمد و با پیراهن شماره 11 به بازی پرداخت.

تیم فوتبال استقلال با این پیروزی 40 امتیازی شد و تنها موفق شد جایگاهش را در رده دوم جدول رده بندی مستحکم کند و به روزهای آینده امیدوار باشد. ذوب آهن با 42 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.