یونسکو آثار عکاس گلستانی را در سئول نمایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس حوزه هنری استان گلستان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مجموعه عکس این هنرمند چندی پیش نیز در جشنواره جهانی هنرهای تجسمی سازمان ملل متحد از بین هنرمندان 191 کشور جهان موفق به کسب مدال طلا شد و جایزه نقدی را نیز به خود اختصاص داده است.

محسن ربانی افزود: رضا وهمی در این مجموعه عکس سعی کرده جلوه‌هایی از فرهنگ، سنت‌ها و پوشش اقوام ترکمن استان گلستان را به شکلی زیبا به تصویر کشده و ارائه کند.

وی به همکاری این هنرمند با سازمان ملل متحد به عنوان نماینده یونسکو در ایران اشاره کرد و گفت: وی در سال جاری به عنوان بسیجی نخبه کشور در عرصه فرهنگی معرفی شده و موفقیت‌های متعدد بین‌المللی چون؛ مدال طلای 2010 اتریش، پذیرش 54 اثر در جشنواره‌های جهانی کشورهای مختلف، برگزاری 5 نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و کشورهای مختلف جهان و ... را در کارنامه خود دارد.

ربانی خاطرنشان کرد: عکسهای این هنرمند از تاریخ 17 تا 19 فوریه 2011 (28 تا 30 بهمن‌ماه 89) در محل موزه هنرهای معاصرشهر سئول کره جنوبی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

مدیرروابط عمومی حوزه هنری گلستان نیز گفت: بیش از 20 اثر از آثار هنرمندان گلستانی در قالب نمایشگاهی از 20 بهمن‌ماه به مدت 10روز در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گلستان واقع در خیابان اول لشگر، فردوسی نهم، در معرض دید عموم قرار گرفته است.



دانیال کلاهدوزی گفت: این آثار شامل 20 اثر با موضوعات دفاع مقدس و حماسه عاشوراست که با تکنیک‌های مختلفی کار شده است.

وی از کلیه علاقمندان خصوصاً خانواده‌ها جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و افزود: عظمت و شکوه حضرت سیدالشهداء و خصوصاً ارادت هنرمندان به ایشان نکته مهمی است که در این آثار به چشم می‌خورد.

کلاهدوزی گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 18 عصر برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.