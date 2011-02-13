آمار اشتغال لرستان راستی آزمایی شد/ قسم می خوریم!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در این جلسه در سخنانی با اشاره به تحقق بیش از 100 درصدی تعهدات اشتغال استان، اظهار داشت: امیدواریم در طول کمتر از دو ماه باقیمانده تا پایان سال بتوانیم ظرفیت اشتغال را افزایش دهیم و یک رکورد در این زمینه ثبت کنیم.

حبیب الله دهمرده با اشاره به برخی شبهات در مورد آمار اشتغال محقق شده در سال جاری عنوان کرد: باید بگونه ای حرکت کنیم که شناسنامه و اطلاعات افرادی که برای آنها شغل ایجاد شده است دقیق و در آنها خطایی وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در آمار اشتغال ایجاد شده نباید خطایی وجود داشته باشد، بیان داشت: وقتی آمار می دهیم که 24 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است باید این فرصت ها قابل اندازه گیری باشد.

استاندار لرستان تصریح کرد: باید به صورت استدلالی و با شاخص های موجود این میزان اشتغال برای اطلاع رسانی رسانه ها عرضه شود.

عکس ها تزئینی است

دهمرده با یادآوری اینکه ممکن است برخی افراد آمار را قبول نداشته باشند، ادامه داد: باید به گونه ای شاخص ها تدوین شود تا شغلهای ایجاد شده قابل رصد و واقعی باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید روند اخذ آمار برای مردم باز شود، تصریح کرد: مردم باید بدانند که این میزان اشتغال محقق شده آمار واقعی است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان نیز در این رابطه در سخنانی عنوان کرد: شاخص در زمینه اشتغال ایجاد شده مرکز آمار وزارت کار است که همه شاخص ها را در این زمینه تعریف کرده است.

حامد ویسکرمی با اشاره به اینکه مطابق این تعاریف کسی که در طول هفته چهار ساعت کار می کند شاغل محسوب می شود، افزود: این در حالیست که میزان اشتغال شاغلان ما از این میزان بسیار فراتر بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح "راستی آزمایی" از آمار اشتغال استان، بیان داشت: مطابق این طرح لرستان جزو موفق ترین استانهای کشور بوده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان ادامه داد: در این راستا بانک اطلاعاتی افرادی که برای آنها شغل ایجاد شده است در اختیار کارشناسان وزارت کار قرار گرفته و به صورت تصادفی 10 درصد این افراد مورد بررسی قرار گرفته اند.

ویسکرمی با اشاره به انجام بررسی ها در طول مدت زمان یک هفته، تصریح کرد: هنوز نتیجه این راستی آزمایی اعلام نشده است ولی با پیگیری های شفاهی که انجام دادیم موردی از مغایرت در استان اعلام نشده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این جلسه در پاسخ به علت جهش حدود 10هزار نفری در آمار اشتغال استان در مدت زمان یکماه نیز عنوان کرد: ما تا دیماه سال جاری حدود 14 هزار شغل ایجاد کرده بودیم ولی تا آن زمان هنوز اطلاعات برخی دستگاههای اجرایی در این زمینه کامل نشده بود.

محمد رضا ملکی راد با اشاره به دادن یک فرصت زمانی برای ارائه آمار اشتغال به دستگاهها، بیان داشت: در این مدت زمان با مشارکت دبیرخانه کارگروه اشتغال استان آمار تفکیک و وارد شد و سپس نتیجه را اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: این در حالیست که در آمار جدید ارائه شده اشتغال مسکن مهر نیز به مجموع آمار اضافه شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه اشتغال محقق شده بر اساس شاخص های وزارت کار بوده است، ادامه داد: نحوه تدوین آمارها نیز دقیقا بر اساس دستورالعمل وزارت کار انجام شده است.

ملکی راد ادامه داد: با این اوصاف می شود "قسم حضرت عباس خورد" که این آمار اشتغال واقعی است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر این شهامت را هم داریم که در صورتیکه مغایرتی در این زمینه از سوی متولیان اعلام شود نسبت به اصلاح آمار اقدام کنیم.

استان لرستان با دارا بودن قابلیت های بی نظیر در حوزه آب، خاک، گردشگری، صنعت و انرژی همچنان در ردیف نخستین استانهای بیکار کشور قرار دارد، تا این قابلیت ها در حد بالقوه باقی بماند.

این در حالیست که در آخرین آمار مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان عنوان کرده است که آمار ایجاد شغل در لرستان طی سالجاری از مرز 23 هزار شغل هم گذشته است.

روند تحقق تعهدات اشتغال در استان لرستان مطابق آمارها در حالیست که این میزان در واقعیت قابل لمس نیست به طوریکه همچنان نه تنها مسئولان بلکه مردم استان لرستان مهم ترین دغدغه خود را اشتغال و بیکاری می دانند

همه این مسائل در حالی مطرح می شود که مرکز آمار ایران همچنان نرخ بیکاری در فصول تابستان و پاییز را اعلام نکرده است تا بتوانیم تاثیر اشتغال ایجاد شده در استان را در تغییر جایگاه بیکارترین استان کشور در میان سایر استانها مشاهده کنیم.

به هر حال امید می رود با اعلام نرخ بیکاری در فصول تابستان و پاییز شاهد تاثیرگذاری اشتغال ایجاد شده در استان بر کاهش نرخ بیکاری و تغییر جایگاه لرستان از صدر استانهای بیکار کشور پس از سالها تثبیت در این جایگاه باشیم.