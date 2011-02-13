انتصاب رئیس سازمان انرژی اتمی/ یک حکم برای محقق مورد سوء قصدقرارگرفته

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل حکم دکتر احمدی نژاد بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر فریدون عباسی

براساس اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، تدین و سوابق مفید علمی و اجرایی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی» منصوب می‌کنم.



امیدوارم در دوران جدید که سرشار از پیروزی، عزت و درخشش برای ملت ایران است، با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از اندیشمندان و متخصصین و نیروهای جوان و خلاق در انجام وظایف محوله و استفاده از همه ظرفیت‌های مفید و سازنده انرژی هسته‌ای در بخش‌های گوناگون صنعت، کشاورزی، پزشکی و نیرو و در پناه عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) موفق و موید باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی یکی از دو دانشمند هسته ای است که روز هشت آذر ترور شد که از این سوء قصد جان سالم به در برد.