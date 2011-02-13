پیروزی سپاهان در شهرآورد اصفهان پس از 1579 روز/ استیل آذین باز هم باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال سپاهان با پیروزی در شهرآورد اصفهان برابر ذوب آهن پس از 1579 به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات نزدیک‌‍تر شد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

* صبای قم یک - فولاد خوزستان یک

گل‌ها: فرزاد حاتمی(26) برای صبا - کاوه رضایی (62) برای فولاد

* مس کرمان یک - استیل آذین تهران صفر

گل: ادر لوسیانو ادینهو(6)

* سایپای البرز یک - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: رضا خالقی‌فر(15) برای سایپا - مهرداد اولادی(85)

* سپاهان اصفهان 2 - ذوب آهن اصفهان صفر

گل‌ها: هادی عقیلی(34- پنالتی) و میلوارد یانوش(58)

* نفت تهران 4 - پاس همدان یک

گل‌ها: ژودیفلی فریرا(43 و 67)، مارسیو خوزه نارسیسو(8) و محمد ابراهیم خسروی(70- گل به خودی) برای نفت - مقداد قباخلو(1+90) برای پاس

* صنعت نفت آبادان یک - شهرداری تبریز یک

گل: رسول نویدکیا(47) برای صنعت نفت - کارلوس ادواردو(30) برای شهرداری

* تراکتورسازی تبریز 2 - شاهین بوشهر یک

‌گل‌‎ها: جاسم کرار(7 و 76) برای تراکتورسازی - عباس پورخسروانی(40) برای شاهین

هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: کهوری و نظری، داور چهارم سیدعلی

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 42 امتیاز

2- استقلال تهران 40 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 39 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

5- مس کرمان 37 امتیاز

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16- پاس همدان 21 امتیاز - تفاضل گل 11-

17- پیکان قزوین 21 امتیاز - تفاضل گل 13-

18- استیل آذین 19 امتیاز