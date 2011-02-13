صدا در سینمای ایران جهش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق خانزادی صدابردار باسابقه سینما درباره کیفیت فیلم‌های امسال در زمینه صدابرداری گفت: امسال کارهای خوبی دیدم و نظرم در این‌باره رشد داشته‌ایم، در زمینه تخصص خودم در میان این فیلم‌ها، صدابرداری و صداگذاری دارای جهشی بلند و مثبت بوده است.

صدابردار فیلم "جرم" ادامه داد: در کل امسال فضای رقابت بیشتر بود. هر گروهی سعی دارد که با کمترین اشکالات و بهترین کیفیت، از دیگران پیشی بگیرد و بهترین باشد. فکر می‌کنم به همین دلیل فیلم‌های امسال در زمینه مسائل فنی و تکنیکی بهتر شده‌اند.

خانزادی درباره رفع اشکال صدای مجموعه نمایش برج میلاد با مهندسان این مجموعه همکاری کرده، درباره این وسواس و دقت گفت: من از هفت سالگی وارد سینما شدم و در 12 سالگی اولین فیلم‌ام را صدابرداری کردم. از ابتدا هم با مردم در سینما فیلم‌ها را می‌دیدم و مشکلات را از منظر مخاطب می‌شناختم.

وی در پایان درباره داوری فیلم‌ها گفت: امیدوارم داوری بخش صدا، درباره فیلم‌هایی انجام شود که در ایران و با دستگاه‌های موجود در ایران صدابرداری یا صداگذاری شده‌اند چون فیلم‌هایی در بخش مسابقه حضور دارند که صداگذاری‌شان در خارج از کشور و با دستگاه‌های دالبی و مجهز انجام گرفته است بنابراین رقابت این دست فیلم‌ها با فیلم‌هایی که در داخل کشور صداگذاری شده‌اند، دور از انصاف است.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.