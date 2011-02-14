حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اساس مأمویت سازمان تبلیغات اسلامی توسعه، ترویج و تعمیق فرهنگ دینی است گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در نظر دارد با رویکرد جدید یعنی تلفیقی از روشهای سنتی مؤثر با روشهای نوین و تکنولوژی روز در امر اطلاع رسانی و تبلیغ فعالیت خود را ادامه دهد.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی رویکرد جوان گرایی را در دستور کار خود قرار داده و برنامه های فرهنگی و تأثیرگذار را برای قشر جوان ارائه می کند و این قشر را در اولویت دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه عمق بخشی به اعتقادات آحاد جامعه به ویژه نسل جوان یکی از اولویتهای سازمان تبلیغات اسلامی است گفت: توسعه و گسترش در بحث عدالت و پیشرفت از دیگر اولویتها درنظر گرفته می شود، چرا که دهه چهارم انقلاب دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده و در جهت گیری برنامه های فرهنگی سازمان مورد نظر خواهد بود.

حجت الاسلام نیک نژاد همچنین گفت: در سال 90 بیشتر برنامه های پیش بینی شده با هدف تعمیق نگاه دینی، کیفی کردن برنامه های فرهنگی برای اقشار مختلف به ویژه نسل جوان، تعامل با محیطهای دانشجویی و آموزش و پرورش پیگیری می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران برخی دیگر از رویکردهای سازمان تبلیغات استان تهران در برنامه های سال آینده را انعقاد تفاهم نامه های جدید با سازمان ملی جوانان و سایر دستگاههای درگیر در امر جوانان به ویژه پاسخ به شبهات عنوان کرد.

وی یادآور شد: نگاه به فعالیتهای قرآنی، توسعه نهضت قرآن آموزی، ورود قرآن به فضای خانواده به علاوه گسترش شبکه های مردمی، تشکلهای دینی، هئیتهای دانش آموزی و محلی و گسترش شبکه تبلیغ از دیگر برنامه هایی است که برای سال آینده پیش بینی شده است.