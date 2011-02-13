به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رشید خدابخش ظهر یک شنبه با اشاره به اینکه همین امر سبب شده که در رشته والیبال شاهد اتفاقات عمیق و اصیلی باشیم، ادامه داد: آنچه در سالهای اخیر در والیبال ایران روی داده، ماحصل ترکیبی از علم و تجربه است که به لطف این توانایی‌ها موفقیت‌های چشمگیر والیبال ایران در سطح آسیا و جهان قابل مشاهده است.

وی در ادامه به سابقه درخشان والیبال در استان اصفهان اشاره و افزود: تا امروز نامداران بسیاری در ورزش اصفهان تلاش کردند تا والیبال این استان را به جایگاه مثبت خود در کشور برسانند.

مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان در ادامه والیبال اصفهان را سرشار از پتانسیلهایی دانست که اگر شناسایی شوند اصفهان بار دیگر می‌تواند روزهای اوج خود در این رشته را ببیند.

خدابخش با بیان اینکه توانایی‌های حرفه‌ای امروز با حضور در لیگها به ظهور می‌رسد، تصریح کرد: در حال حاضر اصفهان دو نماینده در سوپر لیگ مردان و بانوان کشور دارد.

وی ادامه داد: اصفهان این ظرفیت را دارد که با جذب نیروهای بومی که هم اکنون در سایر تیمهای کشور مشغول به فعالیت هستند تیم دیگری را آماده و روانه رقابت‌های لیگ برتر کند.

خدابخش ادامه داد: عشایری در مدت کوتاه حضورش در هیأت والیبال موفق به ساماندهی این هیئت شد که به طور قطع با تداوم این حضور در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولاتی چشمگیر در والیبال استان خواهیم بود.

مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان به فعالیت‌های مدیران قبلی در زمینه استعداد یابی و پرورش نیروهای پایه اشاره و اظهار داشت: در سالهای گذشته در رده سنی پایه اقدامات ارزشمندی در والیبال استان صورت گرفته که باید این فعالیتها به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی گفت: از سال 90 تمام هیئتها در قالب برنامه راهبردی ورزش استان فعالیت خواهند کرد.

خدابخش اضافه کرد: با توجه به برنامه راهبردی در حال تدوین برای ورزش استان هیئتها در سال جدید تمام برنامه‌های خود را مطابق با این برنامه راهبردی پیش خواهند برد و از ابتدای سال 90 تمام نظارتها، تأمین اعتبارات و برنامه‌ها در 50 هیئت و 23 شهرستان در قالب این برنامه انجام خواهد شد.