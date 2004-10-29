انتخاب كري به ضرر ايران است ؛ دموكرات ها ساختار سياست خارجي درقبال اروپا را تغيير مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه هندلز بلات ، در حاليكه پنج روز به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا باقي مانده است سياستمداران مطرح اروپايي در خصوص صحت انجام و اعلام نتايج اين انتخابات ابراز اميدواري كردند .

اين روزنامه آلماني در ادامه افزود : سياستمداران اروپايي معتقدند كه انتخابات آتي آمريكا نقش بسزايي در سياست خارجي اين كشور در قبال برخي مناظق مختلف جهان ايفا خواهد كرد كه بخشي از آن عبارتند از :

- ايران :

كارشناسان و سياستمداران اروپايي بر اين عقيده هستند كه دمكراتها در صورت پيروزي موضع سرسختانه اي را در قبال ايران اتخاذ خواهند كرد .

- اروپا :

چنانچه " جان كري " كانديداي دمكراتها در اين انتخابات به پيروزي برسد روابط كشورهاي اروپايي با آمريكا وارد مرحله تازه اي خواهد شد .

يكي از ديپلماتهاي اروپايي در اين خصوص خاطر نشان ساخت : بوش 4 سال زمان در اختيار داشت تا با اتخاذ شيوه هاي صحيح به تحكيم روابط اروپا - آمريكا بپردازد . اين در حالي است وي اين زمان را از دست داده است . از سويي ديگر كري با برنامه هاي خاصي در اين زمينه پا به عرصه انتخابات گذاشته است .

" فريدبرت فلوگر" نماينده پارلمان آلمان و و كارشناس مسائل سياست خارجي در اين خصوص معتقد است كه آمريكا از اهميت همپيماني با اروپا مطلع است و همين امر به يكي از سوژه هاي تبليغاتي كانديداهاي انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا مطرح شده است .

" گرنوت ارلر " معاون حزب حاكم در پارلمان آلمان نيز در اين مورد خاطر نشان ساخت كه پيروزي كري مي تواند ساختار سياست خارجي آمريكا در قبال اروپا را متحول كند .

- عراق :

سياستمداران اروپايي در خصوص مسئله عراق بر اين عقيده هستند كه هر كدام از كانديداها در صورت پيروزي بايد براي تسريع در بهبود وضعيت اين كشور تلاش نمايند .



كارشناسان آلماني مسائل سياست خارجي در اين مورد خاطر نشان كرده اند كه آمريكا با اعزام نيروهاي تازه نفس مي تواند گام موثري در راستاي تغييرات محسوس در اوضاع حاكم در اين كشور ايجاد نمايد .