مشکل اصلی تیم برق ساختار آن است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین حسین زاده عصر یکشنبه در پایان بازی برق شیراز و پیام مخابرات فارس در جمع خبرنگاران گفت: زمانیکه به عنوان سرمربی انتخاب شدم تیم در رده سیزدهم قرار داشت ولی امروز تا حدودی توانسته ایم تحرکت در تیم را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: مشکل تیم برق شیراز مربی و یا مدیر عامل نیست بلکه این تیم در زمان جذب بازیکن مشکلاتی داشته که نتوانسته بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند و امروز کمبود بازیکنان موثر یک مشکل بزرگ محسوب می شود.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز در خصوص بازی با پیام مخابرات تاکید کرد: تلاشهای لازم صورت گرفت ولی حساسیت بازی دربی مانع از انجام بازی مناسب شد.

حسین زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل وجود حساسیت در یک بازی سرد و بی روح گفت: همانگونه که در بالای جدول حساسیت وجود دارد در پایین جدول نیز این حساسیتها مانع از بروز تمامی داشته های بازیکنان در زمین می شود به خصوص که این بازی میان دو همشهری در پایین جدول انجام شد.

وی در خصوص ماندگاری تیم برق در لیگ یک نیز افزود: موقعیت تیم در جدول بد نیست ولی به طور یقین تلاش بازیکنان در روزهای آینده بیشتر از امروز خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز با اشاره به عملکرد بازیکن خارجی تیم تصریح کرد: امروز برای اولین از بازیکن خارجی تیم استفاده کردیم که البته باید برای ارزیابی وقت بیشتری را گذاشت ولی در همان مرحله اول ما با این بازیکن مشکل ارتباط برقرار کردن داریم چراکه هیچکدام از ما زبان دیگری را متوجه نمی شود.

دیدار دو تیم دسته اولی برق شیراز و پیام مخابرات فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.