قیمت مرکبات در یزد افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محراب اسکندری در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان یزد با بیان اینکه با نزدیک شدن به ایام نوروز تقاضا برای میوه افزایش می‌ یابد، بیان داشت: ضروری است تا شورای نظارت و کنترل بازار از وضعیت میوه و تره‌ بار مطلع باشد.

وی عنوان کرد: اتحادیه صنف میوه‌ فروشان به صورت هفتگی گزارش وضعیت عرضه و تقاضای میوه را به سازمان بازرگانی منعکس می ‌کند تا مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرد.

اسکندری همچنین با اشاره به اینکه مرغ یکی از اقلام پرمصرف در ایام عید است، بیان داشت: هیچ نگرانی برای تامین مرغ مورد نیاز مردم در شب عید در استان یزد وجود ندارد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی ‌ها و تدابیر اندیشیده شده، وضعیت جوجه ‌ریزی در استان یزد خوب و اطمینان بخش بوده و جای هیچ ‌گونه نگرانی در تامین مرغ شب عید وجود ندارد.

اسکندری همچنین با اشاره به موضوع عدم پرداخت یارانه شیر توسط دولت عنوان کرد: با پیگیری ‌های انجام شده امیدواریم هرچه سریع ‌تر مطالبات کارخانجات شیر استان یزد از سوی دولت پرداخت شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد اداره ‌کل غله استان یزد در زمینه سبوس آمار ماهانه سبوس تولیدی کارخانجات آرد را به سازمان جهاد کشاورزی اعلام کند و آن سازمان برابر سهمیه اعلامی غله نسبت به توزیع سبوس اقدام کند و در صورت عدم همکاری هر یک از واحدهای تولیدی، مراتب به اداره‌کل غله و تعزیرات آرد و نان استان منعکس شود تا برخورد قانونی با واحدهای متخلف صورت گیرد.