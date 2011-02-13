نگرانی عبدالله دوم از موج تغییر در جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جردن تایمز، پادشاه اردن روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، و "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین مسائل دو جانبه و تحولات منطقه را مورد بررسی قرار داد.

پادشاه اردن همچنین در رویدادی جداگانه با "الکسلاندر سلطانف" نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه در امان دیدار کرد.

عبدالله دوم همچنین روز گذشته نیز با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرده بود.

این دیدارها و رایزنی ها در حالی است که اردن نیز در یکی دو ماه گذشته شاهد ناآرامی ها بوده است.

چندی پیش و در پی اعتراض مردم اردن به وضع اقتصادی، "سمیر الرفاعی" نخست وزیر این کشور استعفا داد و "معروف بخیت" جای او را گرفت، اما در چند روز گذشته نیز اردنی ها بار دیگربرکناری معروف بخیت را هم خواستار شده بودند.

همچنین درخواستها برای توسعه اصلاحات در اردن نیز افزایش پیدا کرده است.



سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر در قیام ملتهای این کشورها ، دیگر دیکتاتورهای مستبد جهان عرب را به وحشت انداخته است.