حمایت از کارآفرینان و نخبگان اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ، غلامرضا کرمی ظهر یکشنبه در بازدید از نمایندگی هیوندا در استان کرمان گفت: حمایت از همه فعالان اقتصادی و کار آفرینان بویژه در بخش خصوصی ضروری است.

وی تصریح کرد: سالانه تعداد زیادی از جوانان از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و تنها تعداد کمی از آنها جذب بدنه دولت می شوند که باید بقیه را در بخش خصوصی به کار گرفت و از تخصص و نیروی کار آنان استفاده کرد.

وی یادآورشد: بنابراین باید با حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کار آفرینان این بخش به ایجاد اشتغال در کشور کمک کرد.

وی با اشاره به مزیت های نسبی استان کرمان، کاهش نرخ بیکاری و سایر معضلات ناشی از بیکاری را در گرو بها دادن به کار آفرینی و حمایت جدی مادی و معنوی مسئولین استان از آنان دانست و افزود: حمایت از جوانان استان جزء اولویت های اصلی نمایندگان است و در این راستا از هیچ اقدامی در جهت حل مشکلات آنان روی گردان نیستیم.

وی یادآورشد: استاندار کرمان از انگیزه بالایی برای رفع محرومیت و افزایش پیشرفت اقتصادی برخوردار است و مجمع نمایندگان استان نیز از کارهای وی در حوزه مردم و پیشرفت استان پشتیبانی می کنند.

کرمی خاطر نشان کرد: اکنون در برنامه های کلان استان دورنمای رشد و توسعه اقتصادی قابل مشاهده است و در بحث توجه به کار آفرینان نگاه جدی حاکم است و همه سعی در ایجاد تحولی مثبت در اوضاع و شرایط ایجاد اشتغال برای جوانان هستند.

وی افزود: مجمع نمایندگان استان، مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان علاقمند به ایجاد تحول بنیادی در اقتصاد استان هستند بنابراین فرصت مناسبی هست که سرمایه گذاران و یا افرادی که خواهان ورود به چرخه تولید و اشتغال هستند از آن استفاده کنند و وارد عمل شوند.

وی یادآورشد: اگر افراد سرمایه گذار با دید مثبت و به ویژه دید اشتغال زا به چرخه تولید وارد شوند مطمئنا پشتیبانی مسئولین در هر قدم با آنهاست.

وی نمایندگی هیوندا در کرمان را یکی از مراکز کارآفرینی کرمان دانست که جای پیشرفت و تحول در آن هنوز وجود دارد.

