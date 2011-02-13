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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

قابلیت گردشگری محور سیاهکل به دیلمان باید شکوفا شود

قابلیت گردشگری محور سیاهکل به دیلمان باید شکوفا شود

رشت - خبرگزاری مهر: نائب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: محور سیاهکل به دیلمان که حدود 46 کیلومتر بوده و بهترین محل برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری است.

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گردشگری بهترین و کم هزینه ترین نوع سرمایه گذاری در شهرستان سیاهکل است که باید توجهی ویژه شود.

وی اظهار داشت: بخش گردشگری این شهرستان دارای اهمیت و پتانسیل چشمگیری بوده و رونق روزافزون آن نیازمند توجه جدی مسئولان استانی و کشوری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شهرستان سیاهکل اماکن تفریحی مهمی دارد که در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم می تواند گردشگران زیادی را بویژه در ایام تعطیلات نوروزی به این منطقه جذب کند.

وی در ادامه افزود: برای محرومیت زدایی فقط باید کارکرد ودر این زمینه تعویض برخی از مدیران ناکارآمد زمینه اعتماد مردم را فراهم می سازد وهرکس توان، ظرفیت وپتانسیل دارد باید در میدان عمل خدمت کند.

قاسمی بیان داشت: شهرستان سیاهکل در شش شاخص مهم توسعه عقب بوده وبا شعار به میانگین استانی نخواهیم رسید.

نماینده لاهیجان وسیاهکل در مجلس ابلاغ اعتبار چهارخطه بازکیاگوراب به سیاهکل، افزایش اعتبار بودجه بهداشتی شهرستان سیاهکل، تاسیس دانشکده منابع طبیعی، جذب اعتبارهزار و 400 میلیون ریالی برای رفع مشکل آنتن دهی پوشش تلویزیونی را از اقدامات مهم دانست.

کد مطلب 1253075

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