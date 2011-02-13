شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور صاحب مرکز انتقال خون شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، نبود پایگاه انتقال خون در محور ترانزیتی پلدختر باعث شده بود تا بسیاری از بیماران تالاسمی و مجروحان نتوانند در مواقع نیاز از خون مورد نیاز استفاده کنند که در این راستا همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرکز ثابت خونگیری شهرستان پلدختر راه اندازی شد.

فرماندار شهرستان پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: قرار گرفتن شهرستان پلدختر در مسیر جاده ترانزیت شمال به جنوب و غرب به شرق کشور و وقوع تصادفات مکرر، ایجاد پایگاه و یا مرکز انتقال خون را بیش از پیش ضروری کرد.

فریدون رشیدی گفت: شهرستان پلدختربا دارابودن دوبخش و دوشهر و بیش از240روستا، هفت دهستان و حدود 100 هزار نفر جمعیت تا پیش از این فاقد پایگاه انتقال خون ثابت بوده است.

وی افزود: مجروحان ناشی از تصادفات جاده‌ای محورهای پلدختر به خرم آباد و پلدختر به اندیمشک و پلدختر به کرمانشاه و پلدختر به "دره شهر" ایلام و همچنین حوادث و اتفاقات غیر مترقبه به بیمارستان پلدختر انتقال می‌یابند که در بیشتر موارد با مشکل تامین به موقع فرآورده‌های خونی روبه رو می‌شوند.

فرماندار شهرستان پلدختر ادامه داد: همچنین بیماران خاص نیازمند به خون در سطح شهرستان پلدختر نیز وجود دارند که هرکدام از این بیماران ماهانه به چهار تا شش واحد خون نیاز دارند تا ادامه حیات آنان ممکن باشد.

به گفته رشیدی پیش از این به دلیل نبود پایگاه ثابت انتقال خون در پلدختر، برخی مواقع اکیپهای سیار خونگیری به منطقه مراجعه و طی این خونگیریها افراد علاقه مند و اهداء کنندگان مستمر در طول سال، خون اهداء می کردند.

وی افزود: با توجه به وجود بیماران نیازمند به خون درسطح شهرستان پلدختر وجود مرکز ثابت انتقال خون در شهر پلدختر از نیازهای اساسی این شهرستان بود.

فرماندار پلدختر گفت: تاکنون مردم شهرستان پلدختر برای اهدای خون خود به نیازمندان مجبور بودند که با پیمودن و طی طریق مسافت طولانی به پایگاههای انتقال خون در خرم آباد مرکز استان مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: مردم علاوه بر اتلاف وقت و انرژی و تحمل ضرر و زیان ناشی از رفت و آمد، خطرات تردد در جاده را نیز باید متحمل می شدند.

رشیدی اظهار داشت: با راه اندازی این مرکز ثابت خونگیری علاوه بر جلوگیری از رفت و آمد شهروندان پلدختری برای اهدای خون خود در مرکز استان، صرفه جویی در هزینه ها نیز صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: اهدا کنندگان خون در شهرستان پلدختر می توانند روزهای چهارشنبه هر هفته با در دست داشتن اصل کارت ملی به این مرکز در محل ورودی بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان مراجعه کرده و نسبت به اهدای خون خود اقدام کنند.

رشیدی یادآور شد: برای راه اندازی مرکز ثابت خونگیری در این شهرستان 300 میلیون ریال هزینه شده است.