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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

ناصحی خبر داد:

آمادگی 67 پایگاه اورژانس مازندران در نوروز 90

آمادگی 67 پایگاه اورژانس مازندران در نوروز 90

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت گفت: 67 پایگاه اورژانس در سطح شهرستانهای مازندران، آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به گردشگران در نوروز 90 هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری افزود: 39 مرکز آموزشی، درمانی و بیمارستان نیز مقدمات خدمات رسانی به گردشگران نوروزی را فراهم خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود مشکل درمان و تامین دارو برای شهروندان و گردشگران در نوروز 90 در مازندران وجود نداشته باشد.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران با اشاره به اینکه نظارت بر واحدهای بهداشتی، درمانی و اورژانس مازندران در ایام نوروز مضاعف می شود تصریح کرد: نیروهای امدادی و اورژانس نیز در ایام نوروز به حالت آماده باش قرار دارند.
 
ناصحی با بیان اینکه 13 دستگاه اجرایی زیر مجموعه کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفر هستند، یادآور شد: هماهنگیهای اولیه برای سلامت آب و تغذیه گردشگران با مسئولان مرتبط در ایام نوروز منعقد شده است.
 
وی با اشاره به آمادگی مرکز فوریت های پزشکی برای خدمت رسانی به گردشگران در نوروز گفت: امسال برای نخستین بار، امداد هوایی به سانحه دیدگان و تصادفات در جاده های مازندران انجام می شود.
 
حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه کتاب در استان اظهار داشت: 400 هزار نفر طی یک هفته از این نمایشگاه بازدید کردند.
 
وی با بیان اینکه برای تامین رفاه و امنیت گردشگران در نوروز هیچ دستگاهی نمی تواند بی قید و مسئولیت باشد افزود: 24 دستگاه اجرایی زیرمجموعه کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات سفر هستند.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه تبلیغات محیطی در ایام نوروز باید انجام شود اظهار داشت: جامعه نیاز به نشاط دارد و برنامه های فرهنگی و شادی در این راستا در مازندران برگزار می شود.
 
وی در ادامه از اکران فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در مازندران خبر داد و گفت: این فیلمها از عصر امروز در سینماهای سپهر ساری و جهان نمای چالوس اکران می شود.
 
ابراهیمی گفت: فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر تا 28 بهمن ماه آماده بازدید علاقمندان و فرهنگ دوستان است.
کد مطلب 1253077

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