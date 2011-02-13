واریز مرحله دوم یارانه های 418 هزار خانوار گلستانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر یکشنبه در حاشیه نشست هدفمندی یارانه ها افزود: واریز یارانه ها از سوی بانک ملی در استان آغاز شده و مابقی بانکها نیز تا پایان هفته این کار را انجام می دهند.

وی اظهار داشت: این یارانه ها مربوط به ماه های اسفند و فروردین است و به حساب هر فرد 89 هزار تومان با احتساب یارانه نان واریز می شود.

براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها تا قبل از واریز مرحله اول یارانه ها، 412 هزار و 265 سرپرست خانوار شماره حسابهای خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت کرده اند که این تعداد خانوار، حدود یک میلیون و 484 نفر از مردم استان را شامل می شود.



از این تعداد شماره حساب 406 هزار و 225 سرپرست خانوار تائید و ثبت نهایی شده و تعداد شش هزار و 40 شماره حساب نیز به صورت موقت ثبت شده است.

471 هزار و 592 خانوار گلستانی در حال حاضر فرم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کرده و 411 هزار و 596 خانوار به تعداد یک میلیون و 481 هزار و 745 نفر نیز، شماره حساب بانکی خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت کرده اند.

