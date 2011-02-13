اسلام جزء مهم فرهنگ و زندگی مردم مصر است/ با دولت سکولار مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسین محمود" در گفتگو با "فرانکفورتر آلگماینه" اظهار داشت : ما در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر شرکت نخواهیم کرد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد : درباره نوع شرکت ما در حکومت موقت در مصر و اینکه آیا برای پستهای وزارت نامزد خواهیم شد یا خیر هنوز تصمیمی نگرفته ایم.

حسین محمود در پاسخ به این پرسش که اخوان المسلمین چه نقشی را می خواهند در حکومت آینده مصر ایفا کنند اظهار داشت : هنوز زود است که این پرسش را دقیقا پاسخ بدهیم چرا که شرایط در حال حاضر آشکار نیست. اخوان المسلمین کاملا در خدمت ملت خود قرار دارد . ما بسیار خوش بین هستیم که شرایط نسبت به دهه های قبل در مصر که دوران استبداد و سرکوبگری بود بسیار بهتر خواهد شد.

وی درباره ارتش مصر گفت : ارتش کشور ما به خصوص به دلیل نقش بسیار موثر و فوق العاده اش در وقایع و تحولات اخیر مصر از احترام بالایی نزد مردم و اخوان المسلمین برخوردار است. ما انتظار داریم که ارتش نقش ملی خود را همراه با یک حکومت غیر نظامی و دموکراتیک در مرحله فعلی به عنوان یک شریک مثبت برای برقراری پایداری و امنیت در کشور برآورده کند.

حسین محمود افزود: ما به عنوان جنبش اخوان المسلمین، ارتش را به عنوان قسمتی از رژیم سابق با همه خطاهای آن نمی بینیم. ما امیدواریم که ارتش قدرت را به زودی به یک حکومت غیر نظامی واگذار کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یک سیستم سیاسی جدید درخواست همه نیروهای انقلابی در کشور ما است. از طریق انتخابات آزاد باید یک سیستم دموکراتیک و منصفانه تشکیل شود.

حسین محمود در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا شما عمر سلیمان را به عنوان یک شریک مذاکره می بینید اظهار داشت : ما اعتقاد داریم که سلطنت آدمهای مبارک پایان پیدا کرده است. سلیمان نیز یکی از آنهاست. ملت تصمیم گرفته است که به نقش عمر سلیمان در حکومت نیز پایان دهد. ما انتظار داریم که وی نیز مانند مبارک کناره گیری کند.

این عضو مهم اخوان المسلمین دراین باره که آیا ترس غرب از روی کار آمدن اسلامگراها در مصر قابل توجیه است، خاطر نشان کرد : این ترسها و نگرانی ها از طریق رژیم مستبد ما تبلیغ می شد تا ترس از اسلام را در غرب بیدار کند. اخوان المسلمین اعلام کرده است که همیشه به خواست مردم احترام گذاشته و تصمیمات آنها را می پذیرد. اخوان المسلمین خواهان تشکیل یک حکومت غیر نظامی بر مبنای ارزشهای اسلامی است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو گفت : قوانین اسلامی حقوق و آزادی مذاهب را تضمین می کنند. این قوانین به دولت چهارچوب عمومی را ارائه می دهند تا یک جامعه خوشبخت و غیر نظامی را تضمین کند.

وی افزود: مصر یک کشور اسلامی است، زیرا اکثریت انسانها در این کشور مسلمان هستند. به این ترتیب اسلام یک جزء مهم در ارزشها، فرهنگ و زندگی مردم این کشور است. مصر به هیچ عنوان نباید یک دولت سکولار شود چرا که به این ترتیب از تاریخچه خود دور خواهد شد.