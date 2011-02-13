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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

گرگان با کمبود بوستان روبروست

گرگان با کمبود بوستان روبروست

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به کمبود پارک و بوستان در شهر گرگان افزود:‌ برای گسترش فضای تفریحی در شهر باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در نشست شهرداری گرگان افزود: شهر اسلامی، شهری است که از اول دارای نظم باشد و برنامه ریزی داشته باشد بنابراین شهرسازی باید طوری صورت گیرد، که از بنیان این اصول رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح شهرسازی که انجام می شود باید آن چنان دقیق و حساب شده باشد که مواردی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد در آن پیش بینی شود.
 
وی، نظافت را از معیارهای دین بیان کرد و افزود: بنابراین یک شهر اسلامی باید این سه خصوصیات را داشته باشد.
 
آیت الله نورمفیدی خطاب به شهردار،‌ گفت: عمل صالحه اجتماعی یک شهردار این است که این سه اصل را به عنوان هدف باید در فکرش داشته باشد و باید در برنامه ها و کارهایی که برای شهر انجام می دهد آنها را اجرا کند.
 
وی، از شهردار خواست تا در راستای زیباسازی شهر و در صورت امکان، ورودی و خروجی شهر را زیباسازی کنند تا کسی وارد شهر می شود، زیبایی را درک کند.
 
آیت الله نورمفیدی،  داشتن زیبایی در یک شهر اسلامی را لازم دانست و گفت: زیبایی یکی از معیارهای دینی ماست و عمل صالحه شما این است که تا می توانید شهر را زیبا کنید.

به گفته وی، اسلام این روابط را زیبا می خواهد که بر اساس آن، اخلاق و روابط محبت آمیز بین انسان ها برقرار باشد، شاید امروز دنیای غرب با قانون شاید توانسته باشد چیزهای را به وجود آورد اما زیبایی ندارد.
 
وی تصریح کرد:‌ شهر اسلامی شهری است که نظم، نظافت و زیبایی به عنوان چند اصل در آن وجود داشته باشد.
کد مطلب 1253081

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