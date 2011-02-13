گرگان با کمبود بوستان روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در نشست شهرداری گرگان افزود: شهر اسلامی، شهری است که از اول دارای نظم باشد و برنامه ریزی داشته باشد بنابراین شهرسازی باید طوری صورت گیرد، که از بنیان این اصول رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح شهرسازی که انجام می شود باید آن چنان دقیق و حساب شده باشد که مواردی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد در آن پیش بینی شود.

وی، نظافت را از معیارهای دین بیان کرد و افزود: بنابراین یک شهر اسلامی باید این سه خصوصیات را داشته باشد.

آیت الله نورمفیدی خطاب به شهردار،‌ گفت: عمل صالحه اجتماعی یک شهردار این است که این سه اصل را به عنوان هدف باید در فکرش داشته باشد و باید در برنامه ها و کارهایی که برای شهر انجام می دهد آنها را اجرا کند.

وی، از شهردار خواست تا در راستای زیباسازی شهر و در صورت امکان، ورودی و خروجی شهر را زیباسازی کنند تا کسی وارد شهر می شود، زیبایی را درک کند.

آیت الله نورمفیدی، داشتن زیبایی در یک شهر اسلامی را لازم دانست و گفت: زیبایی یکی از معیارهای دینی ماست و عمل صالحه شما این است که تا می توانید شهر را زیبا کنید.



به گفته وی، اسلام این روابط را زیبا می خواهد که بر اساس آن، اخلاق و روابط محبت آمیز بین انسان ها برقرار باشد، شاید امروز دنیای غرب با قانون شاید توانسته باشد چیزهای را به وجود آورد اما زیبایی ندارد.

وی تصریح کرد:‌ شهر اسلامی شهری است که نظم، نظافت و زیبایی به عنوان چند اصل در آن وجود داشته باشد.