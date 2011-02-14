راه اندازی نخستین مرکز مجهز نگهداری از زنان کارتن خواب تهرانی

رضا جاگیری در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی نخستین مرکز مجهز و شبانه روزی نگهداری از زنان کارتن خواب تهرانی خبر داد و افزود: پیش از این مرکز شبانه روزی نگهداری از زنان کارتن خواب و بی خانمان تهران در منطقه خاوران بود که به دلیل کوچک بودن مکان و نزدیکی آن به مرکز نگهداری آقایان به منطقه لویزان انتقال یافت.

وی افزود: پیش از این مرکز لویزان برای متکدیان مبتلا به بیماریهای خاص مانند ایدز و هپاتیت استفاده می شد که پس از پاکسازی، تعمیرات و بازسازی برای نگهداری شبانه روزی از زنان کارتن خواب آماده شد.

معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون مرکز شبانه روزی نگهداری از زنان کارتن خواب و بی خانمان تهرانی با ظرفیت پذیرش 200 نفر در منطقه لویزان تهران دارای کلینیک ترک اعتیاد، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی مناسب، سرویسهای بهداشتی و حمام در محیطی پاک و زیبا همراه با ارائه آموزشهای مهارتهای زندگی و پیشگیری از بیماریها به 85 زن بی خانمان خدمات ارائه می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آموزشهای فنی و حرفه ای برای اشتغال زنان بی خانمان در این مرکز ارائه می شود گفت: این وظیفه ا بر عهده سازمان فنی و حرفه ای است و اگر این سازمان آماده ارائه این خدمات باشد شهرداری همکاری می کند.