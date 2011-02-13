بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی فیلم فجر در حالی کار خود را در مازندران آغاز می کند که سینما سپهر در ساری و سینما جهان نما در چالوس میزبان مردم فهیم و فرهیخته این استان هستند.

این جشنواره در سینما سپهر در روز یکشنبه 24 بهمن، با ارائه فیلم های (مرگ کسب و کار من است) از ساعت 16 تا 18 و (سیزده 59) از ساعت 18 تا20 پذیرای علاقمندان است.

درهای سینما جهان نما در چالوس در همین روز با پخش فیلم های (باد و مه) از ساعت16 تا 18 و (آیینه روبرو) از ساعت 18 تا20 به روی مشتاقان سینما گشوده می شود.

جشنواره بین المللی فیلم فجر تا 28 بهمن در مازندران ادامه دارد.