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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سامانه ثبت وقایع راه ها در لرستان راه اندازی شد

سامانه ثبت وقایع راه ها در لرستان راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان از ایجاد سامانه ثبت وقایع راه ها در این استان خبر داد.

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این سامانه ثبت وقایع در راستای اطلاع رسانی راهها در لرستان ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: این سامانه از طریق ارسال پیامک وضعیت راههای استان لرستان را به رانندگان اطلاع رسانی می کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اینکه تعداد 40 راننده برای همکاری با اداره کل حمل و نقل استان شناسایی شده اند، عنوان کرد: این تعداد راننده در زمان تردد خود در جاده های استان لرستان وضعیت راههای استان را به صورت پیامک به این سامانه ارسال می کنند.

حیدری بیان داشت: این سامانه با همکاری اداره کل حمل و نقل استان، پلیس راه، هلال احمر و اداره راه استان لرستان ایجاد شده است.

وی با اشاره به نصب دستگاههای تردد شمار در سطح راههای استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر تعداد شش دستگاه تردد شمار در سطح راههای استان نصب شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین تا پایان سالجاری تعداد هفت دستگاه تردد شمار در سطح راه های استان نصب خواهد شد.

حیدری بیان داشت: از این تعداد دستگاه تردد شمار تعداد سه دستگاه در سطح آزاد راه خرم آباد - پل زال نصب می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح راههای شهرستانهای الشتر، بروجرد، اشترینان، و خرم آباد دستگاه تردد شمار وجود ندارد، یادآور شد: نصب دستگاه تردد شمار در سطح راههای این شهرستانها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1253090

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