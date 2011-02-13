سامانه ثبت وقایع راه ها در لرستان راه اندازی شد

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این سامانه ثبت وقایع در راستای اطلاع رسانی راهها در لرستان ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: این سامانه از طریق ارسال پیامک وضعیت راههای استان لرستان را به رانندگان اطلاع رسانی می کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اینکه تعداد 40 راننده برای همکاری با اداره کل حمل و نقل استان شناسایی شده اند، عنوان کرد: این تعداد راننده در زمان تردد خود در جاده های استان لرستان وضعیت راههای استان را به صورت پیامک به این سامانه ارسال می کنند.

حیدری بیان داشت: این سامانه با همکاری اداره کل حمل و نقل استان، پلیس راه، هلال احمر و اداره راه استان لرستان ایجاد شده است.

وی با اشاره به نصب دستگاههای تردد شمار در سطح راههای استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر تعداد شش دستگاه تردد شمار در سطح راههای استان نصب شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین تا پایان سالجاری تعداد هفت دستگاه تردد شمار در سطح راه های استان نصب خواهد شد.

حیدری بیان داشت: از این تعداد دستگاه تردد شمار تعداد سه دستگاه در سطح آزاد راه خرم آباد - پل زال نصب می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح راههای شهرستانهای الشتر، بروجرد، اشترینان، و خرم آباد دستگاه تردد شمار وجود ندارد، یادآور شد: نصب دستگاه تردد شمار در سطح راههای این شهرستانها نیز در دستور کار قرار گرفته است.