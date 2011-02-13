به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که ساعت 16 فردا در محل آکادمی ملی المپیک و به ریاست حمید سجادی برگزار خواهد شد ، رباب شهریان رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته این فدراسیون، برنامه ها و تقویم سال آینده را برای تایید به اعضای مجمع ارائه خواهد کرد.

در این مجمع همچنین گزارش تراز مالی فدراسیون آمادگی جسمانی به تصویب اعضای مجمع عمومی خواهد رسید. بنابر اعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی مجمع انتخاباتی 5 فدراسیون کشتی ، والیبال ، ورزشهای رزمی ، پهلوانی و زورخانه ای و بدنسازی و پرورش اندام در سال آینده برگزار می شود. پرونده آخرین مجمع انتخاباتی درسال جاری روز 5 اسفند ماه با برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون وزنه برداری بسته می شود.