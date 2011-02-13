فیلم خارجی در جشنواره بین المللی فجر در گلستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: در کشور اسلامی ایران، کارگردانان و هنرمندان بزرگی وجود دارد و این از برکات جمهوری اسلامی است.

وی اظهار داشت: دومین رخداد بزرگ بین المللی در دهه مبارک فجر امسال، با اکران فیلم فرزند صبح در سینما عصر جدید گرگان آغاز می شود.

منتظری فضای جشنواره بیست و نهم را بسیار شاداب خواند و افزود: خوشبختانه امسال در موقعیت بهتری،‌ میزبانی جشنواره فجر را به عهده داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در سال گذشته و جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،‌ گلستانی ها، میزبانی موفق خود را به نمایش گذاشتند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، ساعت 18 یکشنبه، 24 بهمن 1389 در سینما عصر جدید گرگان آغاز می شود.



در این جشنواره پنج فیلم به نمایش در می آید که 33 روز به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از آن جمله است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.



فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.