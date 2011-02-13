کار سختی را در قزوین انجام دادیم/ کجای لیگ ما شبیه لیگ انگلیس است!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی 3 بر یک عصر امروز یکشنبه تیمش برابر پیکان در قزوین در جمع خبرنگاران گفت: من به بازیکنان تبریک می گویم چرا که برای پیروز شدن در این دیدار خیلی سختی کشیدنند.

وی ادامه داد: بردن پیکان در خانه کار سخت و بزرگی است. تیمی که در نیم فصل دوم خودش را تقویت کرده بود و ما با توجه به پیروزی پیکان مقابل پرسپولیس در قزوین نگران بودیم اما با شناختی که از حریف داشتیم با ارائه یک فوتبال خوب و تک ضرب موفق شدیم در نیمه اول به دو گل برسیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: سعی کردیم در نیمه دوم حفظ توپ کنیم و روی ضد حملات به دروازه حریف نزدیک شویم. تیم پیکان هم در نیمه دوم خیلی خوب بود و نبض بازی را توانستند در اختیار بگیرند اما بازی خوب و هوشمندانه بازیکنان ما مانع از کسب امتیاز برای تیم میزبان شد.

وی ادامه داد: آنها در اوایل نیمه دوم فشار زیادی روی دروازه ما آوردند و درخشش وحید طالب لو و هوشمندی خط دفاعی ما باعث شد که پیروزی خوبی به دست بیاوریم. ضمن اینکه ما توانستیم حتی گل چهارم را به ثمر برسانیم که فکر می کنم داور به اشتباه آن گل را آفساید اعلام کرد.

مظلومی در خصوص بازی 6 فروردین مقابل پرسپولیس گفت: با توجه به احترام خاصی که برای سازمان لیگ قائلم معتقدم که سازمان لیگ باید تعامل خوبی با تیم هایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند داشته باشد. ما باید 24 اسفند با النصر در عربستان یک بازی سخت انجام دهیم و طبیعی است که دوست داریم زیارت هم بکنیم و باید بیست و هفتم به ایران برگردیم و 29 اسفند هم یک بازی در لیگ انجام دهیم و این طبیعی است که بازیکنان ما و کادر تیم استقلال بخواهند تعطیلات را در کنار خانواده حضور داشته باشد.

مظلومی خاطرنشان کرد: دوستان عزیز سازمان لیگ می گویند که در تعطیلات کریسمس هم ما در لیگ انگلستان شاهد بازی تیم ها هستیم اما آیا همه چیز ما شبیه فوتبال انگلیس است. هر وقت ما توانستیم همه چیز را شبیه فوتبال انگلیس کنیم آن وقت می توانیم در تعطیلات هم بازی برگزار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد حضور اسماعیل شریفات و ایمان مبعلی در تیم ملی گفت: ما شریفات و مبعلی را با هزینه های زیادی با تیم ملی به سفر می فرستیم اما از آنها که آنطور باید استفاده نمی شود ضمن اینکه من هیچ گله ای از علی منصوریان ندارم و برای او هم آرزوی موفقیت دارم. ضمن اینکه معتقدم و امیدوارم که در کادر جدید تیم ملی هم از منصوریان استفاده شود.

وی در مورد هوار ملا محمد نیز مظلومی گفت: هوار هنوز آماده نیست و فقط ما او را در زمین مسابقه و ترکیب قرار دادیم تا در شرایط بازی قرار گیرد.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر با پیروزی 3 بر 1 عصر امروز یکشنبه برابر پیکان قزوین 40 امتیازی شد و در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.