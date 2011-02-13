هنرمندان پنج کشور دنیا آثاری پیرامون خلیج فارس خلق می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده عصر یکشنبه در نشستی خبری در خصوص اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی "از پرسپولیس تا خلیج فارس" بیان داشت: اولین سپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس توسط بنیاد رودکی و با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برگزار می شود.

وی افزود: در این سپوزیوم که از فردا آغاز و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت هنرمندان برتر ایران و پنج کشور دنیا حضور دارند و همچنین دو هنرمند هرمزگانی در کنار این هنرمندان به خلق اثر می پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه این سپوزیوم اولین فعالیت فرهنگی و هنری بین المللی در استان هرمزگان محسوب می شود، اظهار داشت: در سپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس هنرمندانی از کشورهای اسلواکی، مجارستان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس به همراه عبدالحمید پازوکی، فرانه جلالی زاده، داریوش حسینی، خسرو خسروی، شیما خشخاشی، راحله عظیمی نژاد، کریم نصر، رضا هدایت و حمیدرضا یراقچی از ایران پس از بازدید از مناطق دیدنی جزیره قشم نقاشیهایی در خصوص خلیج فارس و استان هرمزگان را خلق می کنند.

امیرزاده ادامه داد: این هنرمندان از کارگاههای لنج سازی، جنگلهای حرا و جزایر هرمز و لارک بازدید می کنند و هرکدام از این هنرمندان سه اثر را در خصوص پرسپولیس و خلیج فارس خلق می کنند که این آثار در نگارخانه مرحوم کوروش گرمساری بندرعباس به مدت دو روز در معرض دید عموم قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: این آثار سپس در یکی از نگارخانه های تهران به نمایش در می آیند و مردم با استان هرمزگان و خلیج فارس بیشتر آشنا می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: این سپوزیوم بهترین فرصت برای نشان دادن ظرفیتهای فرهنگی استان هرمزگان و همچنین دیدنیهای خلیج فارس به هنرمندان برتر نقاشی دنیا و ایران است.