مردم شیراز از زمان برگزاری فوتبال بی خبر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اصغر اکبری در پایان مسابقه تیمهای فوتبال برق شیراز و پیام مخابرات فارس در جمع خبرنگاران گفت: امروز در هیچ کجای شهر شاهد کمترین تبلیغ برای یک مسابقه فوتبال نیستیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ارایه بازی ضعیف و عدم علاقه مردم به حضور در استادیوم تاکید کرد: انجام بازی ضعیف دلیلی برای عدم حضور مردم در ورزشگاه ها نیست بلکه مردم باید از قبل مطلع شوند که در چه زمانی یک مسابقه فوتبال در شیراز برگزار می شود.

سرمربی تیم فوتبال پیام مخابرات فارس یادآور شد: تیم پیام در هفته های قبل بازیهای خوبی را به نمایش گذاشته بود ولی همچنان تعداد تماشاگران ما افزایش پیدا نکرده است.

اکبری با بیان اینکه در این بازی تنها جنگ فیزیکی را تماشا کردیم، افزود: بازی فیزیکی و جنگنده ای را از هر دو تیم تماشا کردیم و در اکثر مواقع نیز این درگیریها در یک سوم دفاعی هر دو تیم شکل می گرفت که از بابت فنی مورد توجه نبود.

وی ادامه داد: از قبل نقاط قوت حریف را شناسایی کرده و امروز آن نقاط را پوشش دادیم.

وی تصریح کرد: به عنوان کادر فنی از عملکرد بازیکنان رضایت ندارم چراکه اطمینان دارم توان بازیکنان پیام بیشتر از این است ولی اگر در برخی از مواقع اشتباهاتی ازآنها دیده می شود به دلیل خام بودن بازیکنان جوان است.

دیدار دو تیم دسته اولی برق شیراز و پیام مخابرات فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.