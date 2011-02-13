جشنواره سرود و نمایش دانش آموزی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهتاب امیری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه اختتامیه ابن جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این جشنواره برای اولین بار و با هدف شناسایی استعدادهای دانش آموزی راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره هایی تخصصی فرصت بروز استعدادهای تمامی دانش آموزان در گروههای آماتور نمایشی و سرود را فراهم نمی کند این عامل را انگیزه اصلی راه اندازی این جشنواره برشمرد.

امیری گفت: برای شرکت گروههای سرود و نمایش دانش آموزان مدارس محدودیتی قائل نشده بودیم و از همین رو نیز جشنواره با استقبال پرشوری از سوی دانش آموزان و مدیران مواجه شد.

وی یادآور شد: نمایش هایی که در مدارس به مناسبت های مختلف اجرا می شود در این جشنواره شرکت کردند.

وی اظهار داشت: این جشنواره ویژه دانش آموزان همه مقاطع بوده و دانش آموزان متن نمایش را قبل از اجرا به کانون ارایه داده اند.

امیری یاد آور شد: این جشنواره در مقطع ابتدایی ویژه دانش آموزان دختر و پسر و در مقطع راهنمایی و دبیرستان به دانش آموزان دختر اختصاص داشت.

این مسئول با بیان اینکه در این جشنواره 10 گروه هنری آثار خود ارایه دادند از تداوم این جشنواره ها برای تشویق دانش آموزان با کار حرفه ای خبر داد.

