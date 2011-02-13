به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمد یزدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از آیتالله شرعی و معرفی مدیر جدید حوزههای خواهران که با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی در محل مرکز مدیریت حوزه علیمه خواهران برگزار شد، در سخنانی توسعه و گسترش حوزههای علمیه خواهران در طول 30 سال گذشته را چشمگیر دانست و افزود: البته وضعیت دانشگاهها نیز به همین گونه بوده است و حضور بانوان در رشتههای علمی از افتخارات نظام است.
وی خواستار مراقبت از حضور بانوان در عرصههای علمی شد و اضافه کرد: دانشگاهها در این میان وظیفه خاص خود را دارند، بعضی رشتهها با ساختار بدن خانمها سازگاری ندارند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علمیه گفت: البته حضور اجتماعی بانوان اجتنابناپذیر است و به پزشک زن، جراح زن و معلم زن نیاز داریم.
وی با بیان اینکه تاریخ رنجآور گذشته زنان برای همه روشن است و کمتر کسی از سابقه سخت زنان بیاطلاع است، تصریح کرد: در گذشته زنان را به منزله کالا میدانستند و آنان را به عنوان ارث تلقی میکردند.
آیتالله یزدی ادامه داد: خدمتی که در نظام جمهوری اسلامی به زنان شد در هیچ نظامی نشده است، اما زمانی که مسئله آزادیهای بشری از سوی غربیها مطرح شد، آنان دوباره از سوی غربیها به کالایی تبدیل شدند که برای تبلیغ تجاری و جاسوسی به کار میروند.
وی آمار و ارقام سوء استفاده غرب از زنان را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: دنیای غرب بدترین ظلم را به زنان روا داشته است و تجارت دختران، استفاده جنسی از زنان و استفاده جاسوسی از آنها نگرانکننده است.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه انقلاب و امام راحل(ره) فوقالعاده به زن توجه کردند، افزود: آن گونه که قرآن کریم میفرماید زن و مرد در احکام کلی تفاوتی ندارند.
وی خدمت انقلاب به زنان را در دادن قدرت اتکا به نفس به آنان دانست و خاطرنشان ساخت: نظام نسبت به زنان کار لازم که همان اتکا به نفس دادن است را انجام داده است اما اکنون این خود زنان هستند که باید در صدد دریافت حقایق درونی باشند.
آیتالله یزدی با اشاره به اینکه تعداد زنان فعال در بحثهای علوم دینی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی انگشتشمار بود، اظهار داشت: امروز در سراسر کشور در تمام استانها حوزه علمیه خواهران دایر شده است.
وی با اشاره به خدمات و تلاشهای آیتالله شرعی در زمینه راهاندازی و توسعه حوزههای علمیه خواهران یادآور شد: آیتالله شرعی خدمات زیادی نسبت به مدیریت حوزههای علمیه خواهران انجام داد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان پشتکار آیتالله شرعی در انجام کارها و وظایف را بینظیر توصیف کرد.
در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از خدمات آیتالله شرعی موسس و مدیر پیشین حوزههای علمیه خواهران، حجتالاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی به عنوان مدیر جدید حوزههای علمیه خواهران معرفی شد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه توسعه حوزههای علمیه بانوان پس از انقلاب چشمگیر بوده است، حضور بانوان در رشتههای مختلف علمی را از افتخارات نظام عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمد یزدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از آیتالله شرعی و معرفی مدیر جدید حوزههای خواهران که با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی در محل مرکز مدیریت حوزه علیمه خواهران برگزار شد، در سخنانی توسعه و گسترش حوزههای علمیه خواهران در طول 30 سال گذشته را چشمگیر دانست و افزود: البته وضعیت دانشگاهها نیز به همین گونه بوده است و حضور بانوان در رشتههای علمی از افتخارات نظام است.
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