5 پروژه عمرانی در دانشگاه لرستان در دست اجراست

حسن زمانیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: هم اکنون دانشگاه لرستان پنج پروژه عمرانی در دست اجرا دارد که ساختمان علوم پایه با زیربنای 14 هزار متر مربع و با پیشرفت فیزیکی 76 درصد یکی از این پروژه ها است.

وی ادامه داد: همچنین ساختمان دانشکده دامپزشکی با مساحت 5 هزار متر مربع و با پیشرفت فیزیکی 78 درصد و کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تاتر دانشگاه با مساحتی بالغ بر 6 هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی 35 درصد از جمله این پروژه ها هستند.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه ما بدنبال گرفتن مجوز کمیسیون ماده 32 برای برخی پروژه های عمرانی دانشگاه لرستان هستیم، افزود: یکی دیگر از پروژهای عمرانی در دست اجرای دانشگاه لرستان احداث خوابگاه دانشجویی این دانشگاه با متراژ سه هزار و 500 متر مربع است که تا کنون 83 درصد پیشرفت داشته است.

زمانیان ادامه داد: پیش بینی می شود تا آخر تابستان سال آینده این پروژه به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: انجام کارهای محوطه سازی دانشگاه نیز یکی دیگر از پروژه های عمرانی دانشگاه لرستان محسوب می شود که در مساحت 28 هزار و 500 متر مربع فضای عمرانی در دانشگاه لرستان در دست اجرا است.

رئیس دانشگاه لرستان از دیگر پروژه های عمرانی دانشگاه لرستان که در دستور کار قرار گرفته اند نام برد و گفت: احداث پارک علم و فناوری در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع، احداث ساختمان دانشکده ادبیات با مساحت شش هزار متر مربع و همچنین احداث سلف سرویس، از جمله پروژه هایی هستند که مطالعات فاز صفر آنها انجام شده است.