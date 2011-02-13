نمایشنامه خوانی "حاشیه دوزیهای شیر و خورشید" مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اکبر اماملو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشنامه از میان 117 متن رسیده به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر سال جاری، جزء 9 متن برگزیده اجرا و به عنوان یکی از چهار متن برتر برگزیده چاپ و منتشر شد.

اماملو افزود: نمایشنامه خوانی حاشیه دوزی های شیر و خورشید از سوی حوزه هنری و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بیستم بهمن ماه جاری در کارگاه نمایشی مجموعه تئاتر شهر تهران به اجرا در آمد.

وی گفت: این نمایشنامه خوانی با نمایشنامه نویسی محمد باقری و به کارگردانی ساسان قجر، داستان اجرای گروه تعزیه خوانی را روایت می کند که برای اجرای تعزیه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بدلیل مخالفت رژیم شاهنشاهی با اجرای مراسم تعزیه با مشکلاتی مواجه می شوند.

کارشناس حوزه هنری استان زنجان یادآور شد: نمایشنامه خوانی حاشیه دوزی های شیر و خورشید با هنرمندی محمود عربخانی، داود خیری، ساسان قجر، معراج کرمی، امیر نعمتی، علیرضا فرید راد، ناصر حیدری، سپیده سهرابی، سعید کریمی، حسین نجفی، محسن شاهمرادی و با اجرای موسیقی زنده توسط سیاوش عربخانی اجرا شد.



