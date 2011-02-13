ایران را به یکی از قدرتهای والیبال در جهان تبدیل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمدرضا داورزنی بعد از ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان افزود:
توقعات مردم از والیبال به اندازهای بالا رفته که نایب قهرمانی بازیهای آسیایی که سالها به عنوان یک آرزوی دست نیافتنی محسوب میشد، برای مردم راضیکننده نیست.
وی ادامه داد: حق ایران و ایرانی است که روی سکو بایستد و باعث عزت و اقتدار و سربلندی کشور شود.
داورزنی ادامه داد: حضور عشایری در راس هیئت والیبال استان اصفهان فرصت مغتنمی است تا اصفهان به روزهای خوب خود در این رشته بازگردد و انتظار میرود باشگاههای استان نیز با حمایت خود از این رشته زمینه ساز حضور دومین نماینده از اصفهان در لیگ برتر را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه اصفهان پتانسیل حضور در لیگ با دو تیم را دارد گفت: در حال حاضر 14 بازیکن از اصفهان در تیمهای مختلف لیگ بازی میکنند و اصفهان این توانایی را دارد که با یک تیم دیگر در سوپر لیگ حاضر شود، البته ما سالهای پیش نیز از باشگاههای بزرگ اصفهان خواستیم تا حامی والیبال اصفهان شوند اما این باشگاهها بیشتر مایل به سرمایه گذاری در فوتبال و هندبال هستند.
رئیس فدراسیون والیبال با اعلام اینکه در سال 2011 کسب سهمیه حضور در لیگ جهانی و المپیک 2011 لندن دو اولویت مهم پیش روی فدراسیون است و برای دستیابی به این دو هدف، به دنبال جذب مربیان خارجی طراز اول جهانی هستیم گفت: ایران خمیر مایه اولیه والیبال کشور را داراست و با مذاکرات فدراسیون با سه مربی طراز اول خارجی داشتهایم در حال حاضر والیبال موفقترین رشته تیمی ایران است و در طی چند سال اخیر در 19 رویداد بینالمللی که حضور داشته، در 14 رویداد به روی سکو رفته است.
وی با بیان اینکه اصفهان ظرفیت بالایی برای حضور در سطح اول والیبال ایران دارد، افزود: برنامهریزی هیئت باید بر مبنای رشد والیبال در تمام ردههای سنی و تمام سطوح باشد.
داور زنی ادامه داد: والیبال در حال حاضر در ایران موفقیت ترین رشته گروهی است، در سالهای اخیر افتخارات بسیاری نصیب والیبال ایران در آسیا و جهان شده است که حاصل تلاش گروهی همه اهالی این رشته در سراسر کشور بوده است.
وی با بیان اینکه تیم جوانان ایران در رده سوم رنکینگ جهانی قرار دارد، افزود: قرار گرفتن در جمع 10 تیم برتر دنیا در دستور کار فدراسیون قرار دارد تا بدین ترتیب تیم ایران همواره یکی از تیمهای حاضر در میادین جهانی و المپیک باشد.
داور زنی ادامه داد: والیبال ایران به درجهای از رشد رسیده که کسب سهمیه المپیک به تنهایی حائز اهمیت نیست و اعتقاد داریم ظرفیت والیبال ایران این است که در میادین جهانی روی سکو برود و موجبات عزت و سربلندی کشور را فراهم کند.
وی با ابراز رضایت از شرایط فعلی والیبال ایران تصریح کرد: در حال حاضر والیبال ایران شرایط مطلوبی را سپری میکند و در تمام ردههای سنی به روی سکو رفته است.
داورزنی با اشاره به نایب قهرمانی تیم ملی بزرگسالان در بازیهای آسیایی گوانگجو تاکید کرد: فدراسیون در نظر دارد بستری را فراهم کند که تیم ملی ایران توانایی حضور در تمام رقابتهای بینالمللی را داشته باشد.
باشگاههای اصفهانی بیشتر علاقهمند به فوتبال و هندبال هستند
رئیس فدراسیون والیبال گفت: باشگاههای اصفهانی بیشتر علاقهمند به سرمایه گذاری در رشتههای فوتبال و هندبال هستند که امیدواریم در این میان والیبال هم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: والیبال ایران از چهارده رویدادی که در آن شرکت کرده است در یازده رویداد روی سکو رفته، این موفقیتی چشمگیر است وهدف اصلی ما تبدیل والیبال ایران به قدرت برتر جهان است بنابراین برنامههایی که در ردههای سنی جوانان و نوجوانان به مرحله اجرا رساندیم در بخش بزرگسالان نیز باید عملی کنیم.
مذاکره با پرندی انجام شده است
وی در ارتباط با انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بزرگسالان گفت: با سه گزینه مطرح جهان مذاکره کردیم که آناستازی، پرندی و ولاسکو هر سه از مربیان نامدار و طراز اول جهان هستند.
وی ادامه داد: پرندی هفته پیش با سفر به ایران شرایط ما را از نزدیک مورد بررسی قرار داد، این مربی ایتالیایی کارنامه درخشانی دارد و تمایل بسیاری نیز برای حضور در ایران از خود نشان داده است.
داورزنی گفت: پرندی مهمترین دلیلش برای انتخاب ایران را شانس المپیکی شدن ما دانسته و توافق اولیه با این مربی انجام شده اما عقد قرارداد به بعد از سفر ولاسکو به ایران و بررسی شرایط وی موکول میشود.
داور زنی گفت: مربیان طراز اول جهان زمانی حتی پاسخ تلفن ما را هم نمیدادند اما امروز به حدی از رشد رسیدهایم که کشورها خود ما را دعوت میکنند و مربیان خود، علاقه مندی شان به حضور در ایران را اعلام میکنند.
وی گفت: امروز والیبال ما به درجهای از پیشرفت رسیده که در حضور نمایندگان کشورهایی مثل ایتالیا، آمریکا و برزیل مقام آور میشود.
رئیس فدراسیون والیبال در ادامه به رقابتهای جام ملتهای آسیا در ایران اشاره و گفت: مهر ماه میزبان رویداد بزرگ آسیایی در ایران هستیم، هدف ما قهرمانی در این رقابتها و کسب سهمیه جهانی و المپیک است، به همین منظور تمرینات را با مجموعهای از بازیکن برتر لیگ از اول خرداد آغاز خواهیم کرد.
در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان، هوشنگ عشایری با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس جدید هیئت والیبال استان اصفهان انتخاب شد.
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