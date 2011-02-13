به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی پس از شکست 3 بر یک عصر امروز یکشنبه تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهید رجایی قزوین گفت: بازیکنان ما در ابتدای بازی تمرکز لازم را نداشتند و با یک اشتباه بچگانه توسط علی قربانی بازی را همان ابتدا از دست دادند و گل دوم را روی نداشتن تمرکز دریافت کردیم ولی در نیمه دوم توانستیم بر حریف مسلط شویم و می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم که با کم دقتی مهاجمان ما و درخشش طالب لو این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: ما تمرینات مناسبی در تعطیلات داشتیم ولی فکر می کنم نتوانستیم خودمان را در شرایط مسابقه نگه داریم. ما فکر می کردیم بعد از تعطیلات بتوانیم روند رو به رشد خود را حفظ کنیم اما متاسفانه اوضاع آنطور که ما فکر می کنیم پیش نرفت و دو شکست بد خوردیم. امیدواریم که بتوانیم به روزهای قبل از تعطیلات برگردیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد ماندن این تیم در لیگ برتر نیز گفت: معتقدم که ما می توانیم در لیگ باقی بمانیم و به این امید بازی های را ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: در مورد شرایط میزبانی هم معتقدم برای ما اهمیتی ندارد که مقابل استقلال یا پرسپولیس یا تیم دیگری در قزوین بازی کنیم. ما به قزوین می آییم و به این امید که تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بیایند و تیم ما را مورد حمایت خود قرار دهند البته امیدواریم که بتوانیم پاسخگوی محبت های آنها باشیم.

حمید علیدوستی در خصوص انتخاب کادر فنی تیم ملی نیز گفت: برای تیم ملی و کادر فنی اش آرزوی موفقیت می کنم و بیشتر از این در مورد این تیم حرف نمی زنم و فقط در مورد تیم خودم صحبت می کنم.