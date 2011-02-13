انحلال مجالس و تعلیق قانون اساسی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری خود از بیانیه پنجم شورای نیروهای مسلح مصر که شامل تعلیق قانون اساسی، انحلال مجالس خلق و شورا ، اداره امور کشور به مدت شش ماه به وسیله این شورا، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی و همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی است، خبر داد.

شایان ذکر است که شورای نیروهای مسلح مصر که پس از سرنگونی "حسنی مبارک" اداره امور این کشور را به دست گرفته است قبلا چهار بیانیه صادر کرده است.



این در حالی است که مردم معترض مصر بر ضرورت لغو قانون اساسی کنونی و تدوین قانون اساسی جدید که مطالبات مردم را در نظر بگیرد، تاکید کرده اند.



ائتلاف جوانان انقلاب مصر در واکنش به این بیانیه اعلام کردند : این بیانیه یک گام مثبت است، اما به مشکلات دیگر نپرداخته است.