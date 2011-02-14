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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۶

از سوی سازمان تربیت بدنی؛

برنامه مجامع عادی فدراسیون‌های ورزشی تا پایان سال اعلام شد

برنامه مجامع عادی فدراسیون‌های ورزشی تا پایان سال اعلام شد

از سوی امور مجامع سازمان تربیت بدنی برنامه زمانبدی مجامع عادی و سالیانه فدراسیون‌های ورزشی تا پایان سال‌جاری اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام امور مجامع تا پایان سال 89 مجمع سالیانه و عادی چهار فدراسیون تیراندازی، سوارکاری، پزشکی ورزشی و تنیس روی میز به ترتیب طی روزهای 4 ، 7 ، 12 و 15 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.

براین اساس پرونده آخرین مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی نیز روز 5 اسفند با برگزاری مجمع فدراسیون وزنه برداری بسته خواهد شد.

مجمع انتخاباتی پنج فدراسیون کشتی، والیبال، ورزش‌های رزمی، بدنسازی و پرورش اندام و پهلوانی و زورخانه‌ای که مقدمات نام نویسی و برپایی مجامع آن انجام شده بود نیز به سال آینده موکول شده است.

کد مطلب 1253106

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