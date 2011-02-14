به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام امور مجامع تا پایان سال 89 مجمع سالیانه و عادی چهار فدراسیون تیراندازی، سوارکاری، پزشکی ورزشی و تنیس روی میز به ترتیب طی روزهای 4 ، 7 ، 12 و 15 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.
براین اساس پرونده آخرین مجمع انتخاباتی فدراسیونهای ورزشی نیز روز 5 اسفند با برگزاری مجمع فدراسیون وزنه برداری بسته خواهد شد.
مجمع انتخاباتی پنج فدراسیون کشتی، والیبال، ورزشهای رزمی، بدنسازی و پرورش اندام و پهلوانی و زورخانهای که مقدمات نام نویسی و برپایی مجامع آن انجام شده بود نیز به سال آینده موکول شده است.
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