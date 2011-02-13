به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی حیدر نوری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با هیئت تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی و صنایع مجارستان افزود: اقتصاد استان همدان مبتنی بر سرمایه کشاورزی، صنعت و خدمات است.
نوری با بیان اینکه 20 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه استان همدان را بخش کشاورزی تأمین میکند، اظهار داشت: 28 درصد تولید ناخالص داخلی استان را بخش صنعت و 52 درصد را بخش گردشگری و خدمات تأمین میکند.
سهم همدان در تولید ناخالص کشاورزی کشور چهار درصد است
وی خاطرنشان کرد: استان همدان چهار درصد تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور را دارد و سالانه حدود چهار و نیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در این استان تولید میشود.
معاون برنامهریزی استاندار همدان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان همدان جایگاه بسیار ممتازی در سطح کشور دارد، یادآور شد: سالانه حدود هشت میلیون قطعه طیور در این استان تولید میشود.
علی حیدر نوری اضافه کرد: استان همدان از منابع معدنی و ساختمانی مطلوبی برخوردار است به نحوی که صنایع تولیدات مصالح ساختمانی جز مزیتهای نسبی این استان محسوب میشود.
تولید سالانه 1300 مگاوات برق در نیروگاه همدان
نوری با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای پیشرفت، توسعه و سرمایهگذاری در استان همدان فراهم است، افزود: نیروگاه این استان سالانه یک هزار و 300 مگاوات تولید برق دارد که تقریباً نصف تولید آن مازاد است.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد جمعیت استان همدان از شبکه گاز طبیعی سراسری برخوردارند و از نظر تأمین انرژی برای سرمایهگذاری، استان همدان از موقعیت ویژهای برخوردار است، خاطرنشان کرد: استان همدان بهترین مکان برای سرمایهگذاری است و موقعیت جغرافیایی ممتازی از نظر امنیت برای سرمایهگذاران دارد.
20 شهرک و ناحیه صنعتی در همدان ایجاد شده است
نوری از ایجاد یک شهرک صنعتی برای سرمایهگذاران خارجی دراستان همدان خبر داد و افزود: 20 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان وجود دارد.
وی یادآور شد: همدان دارای ظرفیتهای خالی خوبی در بخشهای کشاورزی، دام، طیور، صنعت و ساختمان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان نیز با بیان اینکه در سال جاری کارداران اقتصادی مجارستان دو بار میهمان اتاق بازرگانی همدان بودند، گفت: میزان رشد مجارستان دوسوم متوسط رشد کشورهای اتحادیه اروپایی است.
سید مجیدی موسوی با بیان اینکه مجارستان از نظر اقتصادی کشوری رو به رشد است و اقتصاد آن بر پایه صنعت و کشاورزی فعال است، افزود: ارتباط مناسبی بین اتاق بازرگانی همدان با سفارت ایران در کشور مجارستان وجود دارد که امتیازی برای افزایش صادرات به این کشور محسوب می شود.
مجارستان در بخش کشاورزی قابل توسعه است
در ادامه جرج شدلاک یکی از تجار مجارستان به نمایندگی از هیئت تجاری با بیان اینکه به دلیل شرایط اقلیمی و زمینهای کشور مجارستان،فعالان این کشور به صورت حرفهای در زمینه کشاورزی مشغولند، گفت: با توجه به اینکه مجارستان در بخشهای معدنی و سایر پایههای اقتصادی ضعیف است، در بخش کشاورزی ظرفیت گسترش و توسعه را دارد.
وی مهمترین محصولات تولیدی مجارستان را گندم، جو، ذرات و گل آفتابگردان اعلام کرد و افزود: هدف ما از دیدار با تجار شهر همدان توسعه روابط تجاری بین دو کشور مجارستان و ایران است که امیدواریم این دیدار نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
گفتنی است، هیئت تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی و صنایع مجارستان در نشستی با تجار و فعالان اقتصادی استان به بحث و تبادل در زمینه معرفی پتانسیل و ظرفیتها تجاری بین دو کشور پرداختند.
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