به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی حیدر نوری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با هیئت تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع مجارستان افزود: اقتصاد استان همدان مبتنی بر سرمایه کشاورزی، صنعت و خدمات است .

نوری با بیان اینکه 20 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه استان همدان را بخش کشاورزی تأمین می‌کند، اظهار داشت: 28 درصد تولید ناخالص داخلی استان را بخش صنعت و 52 درصد را بخش گردشگری و خدمات تأمین می‌کند .

سهم همدان در تولید ناخالص کشاورزی کشور چهار درصد است

وی خاطرنشان کرد: استان همدان چهار درصد تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور را دارد و سالانه حدود چهار و نیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در این استان تولید می‌شود .

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان همدان جایگاه بسیار ممتازی در سطح کشور دارد، یادآور شد: سالانه حدود هشت میلیون قطعه طیور در این استان تولید می‌شود .

علی حیدر نوری اضافه کرد: استان همدان از منابع معدنی و ساختمانی مطلوبی برخوردار است به نحوی که صنایع تولیدات مصالح ساختمانی جز مزیت‌های نسبی این استان محسوب می‌شود .

تولید سالانه 1300 مگاوات برق در نیروگاه همدان

نوری با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت، توسعه و سرمایه‌گذاری در استان همدان فراهم است، افزود: نیروگاه این استان سالانه یک هزار و 300 مگاوات تولید برق دارد که تقریباً نصف تولید آن مازاد است .

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد جمعیت استان همدان از شبکه گاز طبیعی سراسری برخوردارند و از نظر تأمین انرژی برای سرمایه‌گذاری، استان همدان از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: استان همدان بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است و موقعیت جغرافیایی ممتازی از نظر امنیت برای سرمایه‌گذاران دارد .

20 شهرک و ناحیه صنعتی در همدان ایجاد شده است

نوری از ایجاد یک شهرک صنعتی برای سرمایه‌گذاران خارجی دراستان همدان خبر داد و افزود: 20 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان وجود دارد .

وی یادآور شد: همدان دارای ظرفیت‌های خالی خوبی در بخش‌های کشاورزی، دام، طیور، صنعت و ساختمان دارد .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان نیز با بیان اینکه در سال جاری کارداران اقتصادی مجارستان دو بار میهمان اتاق بازرگانی همدان بودند، گفت: میزان رشد مجارستان دوسوم متوسط رشد کشورهای اتحادیه اروپایی است .

سید مجیدی موسوی با بیان اینکه مجارستان از نظر اقتصادی کشوری رو به رشد است و اقتصاد آن بر پایه صنعت و کشاورزی فعال است، افزود: ارتباط مناسبی بین اتاق بازرگانی همدان با سفارت ایران در کشور مجارستان وجود دارد که امتیازی برای افزایش صادرات به این کشور محسوب می شود .

مجارستان در بخش کشاورزی قابل توسعه است

در ادامه جرج شدلاک یکی از تجار مجارستان به نمایندگی از هیئت تجاری با بیان اینکه به دلیل شرایط اقلیمی و زمین‌های کشور مجارستان،فعالان این کشور به صورت حرفه‌ای در زمینه کشاورزی مشغولند، گفت: با توجه به اینکه مجارستان در بخش‌های معدنی و سایر پایه‌های اقتصادی ضعیف است، در بخش کشاورزی ظرفیت گسترش و توسعه را دارد .

وی مهمترین محصولات تولیدی مجارستان را گندم، جو، ذرات و گل آفتابگردان اعلام کرد و افزود: هدف ما از دیدار با تجار شهر همدان توسعه روابط تجاری بین دو کشور مجارستان و ایران است که امیدواریم این دیدار نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد .

گفتنی است، هیئت تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع مجارستان در نشستی با تجار و فعالان اقتصادی استان به بحث و تبادل در زمینه معرفی پتانسیل و ظرفیت‌ها تجاری بین دو کشور پرداختند.