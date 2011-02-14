جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن بیش از 4 هزار تن از ایرانیان مقیم شامل اساتید، دانشجویان، تجار و بازرگانان، اعضای نهادها و ارگانهای دولتی و نیز اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و هر دو طبقه سالن مملو از جمعیت بود.

این جشن بزرگ و با شکوه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد.

محمد مهدی زاهدی ضمن تشکر از حضور گسترده اقشار مختلف در جشن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت که جمهوری اسلامی ایران پس از 32 سال با اقتدار و عزت راه خود را ادامه خواهد داد.

در بخش دیگری از برنامه دانش آموزان با اجرای سرودهای انقلابی حال و هوای خاصی به جشن انقلاب دادند که با تشویق حاضرین همراه بود.

سپس تیمهای فوتسال "جام فجر" که مقام اول تا سوم را کسب کرده بودند برای گرفتن جوایز و مدالهای سه گانه خود در جایگاه حضور پیدا کرده و مدالهای خود را دریافت کردند.

در این دوره از مسابقات جام فجر 16 تیم شرکت داشتند که سه تیم برتر با تشویق ایرانیان مقیم جوایز خود را دریافت کرده و در یک حرکت نمادین به دلیل حمایت سفارت از این مسابقات هدیه ای به سفیر کشورمان اهدا کردند.

سپس گروه تواشیح قمر بنی هاشم که اعضای آن از جانبازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کشورمان بودند به اجرای برنامه پرداختند.

بخش نهایی مراسم اجرای موسیقی زنده توسط محسن یگانه و گروه جوان هنرمند کشورمان بود که با استقبال بی نظیر ایرانیان مقیم و حاضرین در جشن انقلاب اسلامی بالاخص جوانان و دانشجویان روبرو شد.

اجرای چندین آهنگ شاد توسط محسن یگانه و همراهی شرکت کنندگان فضای شاد و با نشاطی را در جشن سی ودومین سالگرد انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود که خاطره خوش آن در ذهنها باقی خواهدد ماند.

این مراسم که از ساعت 17 آغاز شده بود شامگاه روز یکشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی به پایان رسید.