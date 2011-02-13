هزار اثر به همایش سال کتاب حوزه ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی حقی ظهر یکشنبه در نشست خبری دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه که در سالن کنفرانس مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد، ‌ بیان داشت: تا کنون هزار پنچ اثر به دبیرخانه همایش ارسال شده است که این آثار در قالب یک هزار و 320 جلد کتاب بوده است که از میان آنها 320 اثر به مرحله داوری رسیده است که این رقم با رشد کیفی در طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.



وی اظهار داشت: 72 اثر از یک هزار و پنج اثر ارسال شده پایان نامه سطح چهار دفاع شده در سال 88 بوده که سرانجام 12 اثر به عنوان آثار بر‌تر در رشته‌های مختلف معرفی می‌شوند و همچنین از 26 اثر نیز به عنوان اثر شایسته تقدیر می‌شود.



دبیر همایش کتاب سال حوزه اضافه کرد: در سال جاری در همایش کتاب سال حوزه حضور بانوان مورد توجه بوده است که 27 نفر از نویسندگان از بانوان بوده‌اند و همچنین یکی از برگزیدگان از بین بانوان می‌باشد.



وی ادامه داد: دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه 28 بهمن ماه سال جاری از در مرکز جهانی علوم اهل بیت‌(ع) قم برگزار می‌شود که همه ساله در دارالشفاء برگزار می ‌شد اما امسال با توجه به مشکلات این محل به مکان جدید منتقل شد و سخنران ویژه این همایش آیت الله جوادی آملی می‌باشد و دو نفر از شخصیت‌های علمی به نام حاج شیخ عزیزالله عطاردی و آیت الله محمد علی روضاتی در این همایش حضور دارند.



حقی بیان داشت: مجموعه آثار‌ها در 13 گروه علمی دسته بندی شده است که فقه و حقوق 89 اثر، فلسفه و کلام 112 اثر، تاریخ و سیره 84 اثر، اخلاق و عرفان 71 اثر، علوم قرآن و حدیث 68 اثر، دانش سیاسی 64 اثر، تصحیح تحقیق 50 اثر، ترجمه 50 اثر، علوم تربیتی و روان‌شناسی 45 اثر، مکتب مرجع 18 اثر، اقتصاد 15 اثر، تکنولوژی آموزشی 10 اثر و ادبیات و هنر یک و 6 دهم اثر بوده است.



وی اظهار داشت: حدود 205 نفر داور در این همایش حضور دارند که داور‌ها نوعاَ از افراد صاحب فکر و کتاب هستند.



دبیر همایش کتاب سال حوزه اضافه کرد: آثار ارائه شده به همایش کتاب سال حوزه به زبان‌های عربی، انگلیسی، ترکی استانبولی، آذری و اسپانیولی است.



هشت درصد آثار ارسالی به همایش کتاب سال حوزه غیر ایرانی است



حقی بیان داشت: هشت درصد آثار ارسالی به همایش کتاب سال حوزه غیر ایرانی و 92 درصد آن ایرانی می‌باشد و آثار غیر ایرانی عمدتاَ از ناشران استانبولی، باکو، بیروت و لندن است و دو نفر از برگزیدگان همایش، استانبولی و لندنی می‌باشد.



وی اظهار داشت: در بین داوران هم ایرانی و غیر ایرانی حضور دارند و مدت زمان داوری آثار سه ماه به طول انجامیده است و فراخوان همایش نیز از اردیبهشت ماه سال جاری تا مرداد ماه بوده است.



داوری همایش کتاب سال حوزه از سلامت کامل برخوردار است



دبیر همایش کتاب سال حوزه اضافه کرد: ارزیابی داوران ارزیابی علمی کتاب است و هیچ نوع فضای دیگری در داوری نقش نداشته است و این داوری از سلامت کامل برخوردار است و تنها ملاک قوت علمی آثار بوده است.